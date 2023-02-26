رام الله/سما/

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس)، الصادرة اليوم الجمعة، خبر استشهاد الطفل محمد نضال سليم (15 عاما) وإصابة اثنين آخرين في بلدة عزون شرق قلقيلية. كما عنونت الصحف، خبر وصول الرئيس محمود عباس العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًا، إضافة لتأكيد الاتحاد الأوروبي بأن تصريحات سموتريتش التي دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة جنوب نابلس، "غير مقبولة" وتحرّض على العنف.

وفيما يلي أبرز العناوين:

* "الحياة الجديدة":

- استشهاد فتى وإصابة آخرين برصاص الاحتلال في عزون

- الرئيس يصل الدوحة اليوم للمشاركة بمؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموًا

- الاتحاد الأوروبي: تصريحات سموتريتش غير مقبولة وتحرّض على العنف

- الأسرى يواصلون "العصيان" ويؤكدون استمرار حراكهم حتى الانتصار وهزيمة السجان

- اشتية: حراكنا يجب أن يرتكز على الذين يؤمنون بحل الدولتين

- فوز "الشبيبة" بانتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة الخليل

- كنيسة هولندية تشبّه ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بملاحقات النازية لليهود

- ممثلا عن الرئيس.. المالكي يشارك في قمة دول عدم الانحياز المعنية بالاستجابة لجائحة كورونا

- تفعيل الحراسة الليلية في ترمسعيا تحسبا لاعتداءات المستوطنين

- واشنطن: نشطاء وحقوقيون يطالبون الكونغرس بوقف دعم حكومة الاحتلال

- فاجعة.. مصرع ثلاثة أطفال أشقاء بحادث دهس في مخيم شعفاط

* "الأيام":

­- استشهاد فتى وإصابة آخرين خلال التصدي لعملية اقتحام في عزون

- الرئيس يصل اليوم إلى الدوحة للمشاركة بأعمال مؤتمر أممي

- انتشال جثمان فلسطيني ثان من غرقى القارب قبالة اليونان

- الأسرى يواصلون تنفيذ خطوات العصيان ويدعون إلى جعل الجمعة يوم نصرة لهم

- مخيم شعفاط: مصرع ثلاثة أطفال أشقاء في حادث دهس

- إعادة حصار أريحا ومواصلة إغلاق حوارة.. حملة دهم في مناطق عدة وهدم في إذنا

- الإفراج عن 8 مستوطنين متورطين في إحراق حوارة والاعتداء على أهلها

- كنيسة هولندية تشبه ممارسات إسرائيل بملاحقات النازية لليهود

* "القدس":

- استشهاد فتى وإصابة اثنين في عزون

- إعادة محاصرة أريحا وتمديد إغلاق حوارة

- عضو كنيست يقيم مكتبا برلمانيا في البؤرة الاستيطانية "إفياتار"

- الاتحاد الأوروبي: تصريحات سموتريتش "غير مقبولة" وتحرّض على العنف

- "الشاباك" يعارض جمع شمل العائلات الفلسطينية

- أسرى "النقب" و"نفحة" يرجعون وجبات الطعام ويغلقون المرافق

- الاحتلال يستكمل فصل جنوب الضفة ببناء جدار وأبراج ومراكز مراقبة وشق أنفاق