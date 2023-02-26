الاحتلال يعتقل لاعب من نادي جبل المكبر أحمد أبو خديجة

القدس المحتلة/سما/

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ليلة الخميس وفجر الجمعة، لاعب نادي جبل المكبر، المتوّج بطلا لدوري المحترفين لكرة القدم، الشاب أحمد أبو خديجة، كما استولت على مركبتين تعودان لأسير محرر، ووالد أسير محرر، في إطار استهداف الاحتلال للأسرى والأسرى المحررين وذويهم في القدس.

وأفادت مراسلتنا أن قوات الاحتلال اعتقلت الرياضي المقدسي أحمد أبو خديجة، بعد ساعات من تتويج فريقه بلقب دوري المحترفين.

وأعلن نادي جبل المكبر في منشور على صفحته الرسمية، اعتقال لاعبه أبو خديجة وهو في طريق عودته إلى المنزل، بعد ساعات من تتويج النادي بلقب دوري المحترفين.

وتمنت الهيئة الإدارية للنادي والجهاز الفني واللاعبين ورابطة المشجعين الفرج العاجل للنجم أحمد أبو خديجة ولجميع الأسرى.

من جانب آخر، استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مركبة الأسير المقدسي المحرر مهدي سياج على حاجز قلنديا العسكري شمال القدس المحتلة. وكانت سلطات الاحتلال قد أفرجت عن سياج عام 2018، بعد قضاء مدة محكوميته البالغة 33 شهرا.

كما استولت قوات الاحتلال على مركبة والد الأسير المحرر عبادة دنديس في منطقة باب الزاهرة بالقدس المحتلة. وكانت سلطات الاحتلال قدت أفرجت عن الأسير المقدسي عبادة نضال عبد الودود دنديس (27 عاما) من حي واد قدوم ببلدة سلوان، عام 2020، بعد أن قضى مدة محكوميته البالغة 50 شهرًا.

وتأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.

وفي سياق متصل، أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير أحمد خطيب من بلدة حزما شمال القدس المحتلة، بعد قضائه 5 سنوات في معتقلات الاحتلال .