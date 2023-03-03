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قلقيلية: تشييع جثمان الفتى محمد سليم إلى مثواه الأخير

الجمعة 03 مارس 2023 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
قلقيلية: تشييع جثمان الفتى محمد سليم إلى مثواه الأخير



رام الله / سما /

 شيعت الفلسطينيون، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد الطفل محمد نضال سليم (15 عاما)، إلى مثواه الأخير في بلدة عزون قلقيلية.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى درويش نزال الحكومي بمدينة قلقيلية بمراسم عسكرية، ثم إلى بلدته بموكب مركبات وصولا الى منزله، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة على جثمانه، قبل أن ينقل إلى مسجد عزون الكبير، وأدى المشيعون صلاة الجنازة عليه، قبل أن يوارى الثرى بمقبرة البلدة.

وكان الطفل سليم ارتقى مساء أمس متأثرا بجروح حرجة، إثر إصابته برصاصة في الظهر، أطلقها عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي قرب مدخل بلدة عزون.

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