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الاحتلال يغلق نابلس لمنع وصول متضامنين أجانب ويهود لحوارة

الجمعة 03 مارس 2023 12:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يغلق نابلس لمنع وصول متضامنين أجانب ويهود لحوارة



رام الله / سما /

 شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، وأغلقت حاجزي زعترة وحوارة العسكريين أمام حركة المواطنين.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال منعت متضامنين أجانب ويهود من الدخول إلى بلدة حوارة جنوب المدينة للتضامن مع أهلها، ضد اعتداءات المستوطنين المتواصلة بحقهم وحق ممتلكاتهم.

وأفاد مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس لوفا، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز زعترة العسكري ومنعت أي مركبة من الدخول باتجاه بلدة حوارة، كما منعت متضامنين أجانب ويهود من دخول البلدة للتضامن مع أهلها، كما أغلقت حاجة حوارة.

وفي السياق، نفذ مستوطنون، أعمال عنف وعربدة وسط حوارة عقب اقتحامها، ومحاولة الاعتداء على مركبات المواطنين.

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