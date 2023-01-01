الإدارة الأميركية تقرر مقاطعة سموتريتش خلال زيارته لواشنطن

القدس المحتلة / سما /

ذكر موقع واي نت العبري، الجمعة، أن الإدارة الأميركية قررت مقاطعة الوزير الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش خلال زيارته المرتقبة لواشنطن يوم الأحد المقبل.

وبحسب الموقع العبري، فإن الإدارة الأميركية أعلنت بشكل رسمي أن سموتريتش لن يجتمع مع أي مسؤول من الحكومة في واشنطن.

وسيصل سموتريتش إلى واشنطن للمشاركة في المؤتمر السنوي لجمع الأموال من اليهود في الخارج.

ووفقًا للموقع، فإن هذه الخطوة جاءت في ظل التنديد الأميركي الرسمي والنيابي بتصريحات سموتريتش التي دعا فيها إلى "محو بلدة حوارة".

ودعت عدة منظمات منها يهودية إلى منع سموتريتش من زيارة واشنطن وعدم منحه التأشيرة للدخول للولايات المتحدة.