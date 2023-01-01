انخفاض ملموس على الحرارة مع بقائها فوق معدلها السنوي

رام الله / سما /

يكون الجو اليوم الجمعة صافيا الى غائم جزئي ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها العام 4 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية معتدلة الى نشطة السرعة ومثيرة للغبار احياناً والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو صافيا بوجه عام ولطيفا والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا ًوالبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

غدا السبت يكون الجو صافيا ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة لتصبح اعلى من معدلها العام 6 درجات مئوية ، والرياح جنوبية غربية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .