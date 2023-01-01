  1. الرئيسية
  2. الرياضة

فيديو.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويقترب من نهائي كأس الملك

الجمعة 03 مارس 2023 01:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويقترب من نهائي كأس الملك



وكالات / سما /

وضع برشلونة قدماً في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه الصعب على غريمه ريال مدريد في كلاسيكو ذهاب نصف النهائي الذي جمع الغريمين على ملعب السنتياجو برنابيو.

ونجح برشلونة في خطف فوز مهم من أرض ريال مدريد متحدياً الغيابات التي صربت الفريق بسبب الإصابة وغاب عنها ليفاندوفسكي وبيدري وديمبلي.

وسجل هدف المباراة الوحيد إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 5 إبريل المقبل، في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب نو”.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 26، حيث انطلق كيسي لاعب خط الوسط وسدد كرة تصدى لها كورتوا حارس الميرنجي لترتد أمام قدم المدافع ميليتاو الذي وضع الكرة في الشباك.

وفشلت محاولات لاعبي ريال مدريد لإدراك التعادل، ليحصد البلوجرانا فوزا ثمينا، يضع به قدما في النهائي، قبل الحسم في لقاء الإياب.

#برشلونة #ريال مدريد #نهائي كأس الملك #كأس الملك #كلاسيكو

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. مصر تسقط الجنسية عن 5 أشخاص بسبب إسرائيل

بعد اتهامه باغتصاب فتاة في منزله.. زوجة أشرف حكيمي تبدأ بإجراء صارم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

خطوة إيرانية مُفاجئة تُجبر إسرائيل على إعادة التفكير بتوقيت الهجوم على برنامجها النووي

"الشاباك" يعتقل 5 من الدروز اختطفوا 3 عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم

السيسي : أنا مش خايف وربنا موجود وقادر..

مئات المصريين يستغيثون عبر الإنترنت

الأخبار الرئيسية

شهيد و3 اصابات برصاص الاحتلال في عزون شرق قلقيلية

الاحتلال يطلق سراح جميع المستوطنين الذين أحرقوا "حوارة"

الاعلام العبري : الإمارات تلغي زيارة مخططة لنتنياهو لـ"ابو ظبي"

الاونروا : دول مانحة أبلغتنا بتقليص تبرعاتها للعام 2023

20230302013628

كنيسة هولندية تثير عاصفة و تشبه ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بملاحقات النازية لليهود

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية