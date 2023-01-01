فيديو.. برشلونة يهزم ريال مدريد ويقترب من نهائي كأس الملك

وكالات / سما /

وضع برشلونة قدماً في نهائي كأس ملك إسبانيا بعد فوزه الصعب على غريمه ريال مدريد في كلاسيكو ذهاب نصف النهائي الذي جمع الغريمين على ملعب السنتياجو برنابيو.

ونجح برشلونة في خطف فوز مهم من أرض ريال مدريد متحدياً الغيابات التي صربت الفريق بسبب الإصابة وغاب عنها ليفاندوفسكي وبيدري وديمبلي.

وسجل هدف المباراة الوحيد إيدير ميليتاو مدافع ريال مدريد، بالخطأ في مرماه في الدقيقة 26.

ومن المقرر أن تقام مواجهة الإياب يوم 5 إبريل المقبل، في معقل البلوجرانا “سبوتيفاي كامب نو”.

وافتتح برشلونة التسجيل في الدقيقة 26، حيث انطلق كيسي لاعب خط الوسط وسدد كرة تصدى لها كورتوا حارس الميرنجي لترتد أمام قدم المدافع ميليتاو الذي وضع الكرة في الشباك.

وفشلت محاولات لاعبي ريال مدريد لإدراك التعادل، ليحصد البلوجرانا فوزا ثمينا، يضع به قدما في النهائي، قبل الحسم في لقاء الإياب.