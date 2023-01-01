الاتحاد الأوروبي: تصريحات سموتريتش التي دعت لمحو بلدة حوارة "غير مقبولة"

القدس المحتلة/سما/

قال الاتحاد الأوروبي إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى "محو" بلدة حوارة جنوب نابلس، "غير مقبولة" و"تحرض على العنف العشوائي في وضع متوتر للغاية بالفعل".

وأضاف الاتحاد الأوروبي في تصريح صحفي لمكتبه في القدس، مساء الخميس، أن "تصريحات سموتريتش متعصبة وغير مقبولة وتسير في عكس الاتجاه المطلوب".

وتابع: "ندعو الحكومة الإسرائيلية إلى التنصل من هذه التصريحات والعمل مع جميع الأطراف المعنية لنزع فتيل التوتر".

وأعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه البالغ إزاء تصاعد العنف على الأرض، مؤكدا أنه "من الضروري اتخاذ تدابير فورية لخفض التصعيد".

وكان المتطرف بتسلئيل سموتريتش، قد صرح، الأربعاء، أنه "يعتقد أنه يجب محو بلدة حوارة من الوجود، وأن على دولة إسرائيل القيام بذلك وليس أفرادا" في إشارة إلى الهجوم الذي شنه المستوطنون على بلدة حوارة جنوب نابلس يوم الأحد الماضي، الذي أسفر عن استشهاد الشاب سامح أقطش (37 عاما)، وإصابة عشرات المواطنين، وإحراق عشرات المنازل ومئات السيارات.

وجاءت تصريحات سموتريتش، خلال كلمته في مؤتمر اقتصادي تعقده صحيفة "ذي ماركر"، ردا على سؤال حول تسجيله "إعجابا" على تغريدة نشرها عضو الكنيست المتطرف تسفي فوغيل من حزب "قوة يهودية"، دعا فيها إلى إحراق بلدة حوارة، حيث رد سموتريتش بأنه وضع إعجابا على التغريدة لأنه يعتقد أنه يجب القيام بذلك.