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الاقتران " العظيم" بين الزهرة والمشتري في سماء فلسطين مساء اليوم

الخميس 02 مارس 2023 07:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاقتران " العظيم" بين الزهرة والمشتري في سماء فلسطين مساء اليوم



رام الله/ سما/

 في ظاهرة فلكية تعتبر من أجمل الظواهر الفلكية في العام الحالي، اقتران مساء اليوم الخميس، كوكبي المشتري والزهرة كما لو كانا يتلامسان تقريباً في السماء.

وتعرف هذه الظاهرة باسم الاقتران - عندما يظهر كوكب وكأنه قريب من قمر أو نجم أو كوكب آخر.

وتقارب كوكب المشتري، الذي يعد أكبر كوكب في المجموعة الشمسية، وكوكب الزهرة، وهو ألمع الكواكب، سيخلق توهجاً مذهلا في السماء.

وسيكون الناس في كافة المدن الفلسطينية قادرين أيضاً على رؤية أربعة من ألمع أقمار المشتري في حال استخدام منظار ثنائية العينية او تلسكوب صغير، ولكن مشاهدة الكوكبين تكون بالعين المجردة أيضا.

وتحدث عمليات الاقتران بشكل متكرّر في نظامنا الشمسي لأن "الكواكب تدور حول الشمس في نفس المستوى تقريباً - مسار الشمس - وبالتالي تتبع مسارات مماثلة عبر سمائنا.

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