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إسرائيل تطالب البرازيل بطرد سفينتين حربيتين إيرانيتين

الخميس 02 مارس 2023 07:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل تطالب البرازيل بطرد سفينتين حربيتين إيرانيتين



القدس المحتلة/ سما/

 اثار قرار البرازيل السماح برسو سفينتين حربيتين إيرانيتين في ريو دي جانيرو غضب اسرائيل؛ وحثت حكومة الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، على الطلب من السفينتين مغادرة الميناء.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية ليئور هايات في بيان: "نستنكر قرار البرازيل السماح لسفينتين حربيتين إيرانيتين بالرسو في ريو دي جانيرو".

وأضاف "هذا تطور خطير"؛ لافتا إلى أن الوقت لم يفت بعد لإصدار أوامر للسفينتين بمغادرة الميناء.

وكانت البرازيل قد أعلنت في وقت سابق أنه تم منح السفينتين الحربيتين الإذن بالرسو، في الفترة ما بين 26 فبراير/شباط و4 مارس/آذار الجاري.

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