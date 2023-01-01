السيسي : أنا مش خايف وربنا موجود وقادر..

وكالات / سما/

رد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، على سؤال فتاة، خلال تناول وجبة الإفطار مع أهالي قرية المعصرة التابعة لمركز ملوي بمحافظة المنيا، اليوم الخميس.بالقول: "أنا مش خايف"

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في فاعليات افتتاح مشروعات جديدة بالمنيا، اليوم:" وقت الإفطار مع أهالي المعصرة، فيه شابة سألتني، مش خايف؟، قلت لها، لأ مش خايف، هي تقصد، انها عاوز تطمن على بكرة، هما دايما عاوزين يفقدوكوا الثقة في أنفسكم أولا، وفينا ثانيا، الكلام مش ليكو، مش قلقان خالص".

وتابع:"بنحاول نخفف الأزمة على الناس كلها، ودايما بنتحرك ونفكر، الأمة في العالم كبيرة، بنحاول بقدر الإمكان ما نعكسش اللي بيحصل علينا علشان الأثار ما تبقاش قوية.

وأضاف الرئيس:"أنا مش خايف، علشان ربنا موجود، وهو موجود وقادر، ربنا يحمينا كلنا".

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة المنيا لافتتاح عدد من لمشروعات التنموية بالمحافظة .