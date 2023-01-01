"فتح": فوز الشبيبة الساحق في انتخابات جامعة الخليل استفتاء على مشروع الحركة التحرري

رام الله/ سما/

قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن الفوز الساحق الذي حققته حركة الشبيبة الطلابية في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل، يعد استفتاء وطنيا على مشروع الحركة التحرري وبرنامجها السياسي، الذي يتواءم وطموحات شعبنا، مُهدية هذا الفوز إلى أرواح شهدائنا الطاهرة، وإلى أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت (فتح)، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، أن هذا الفوز هو انتصار للنهج الديمقراطي الذي أرست الحركة دعائمه منذ انطلاقتها، مؤكدة أن الحركة خلال مسيرتها التاريخية مارست الديمقراطية نظريا وتطبيقيا، وجعلت صندوق الاقتراع هو الفيصل في تحديد الخيارات السياسية لشعبنا.

وطالبت الحركة بإجراء الانتخابات بكافة أشكالها (الطلابية، النقابية، المحلية) في قطاع غزة، والسماح لشعبنا في ممارسة حقه الديمقراطي بالاقتراع.

ودعت (فتح) المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات في مدينة القدس، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.