  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"فتح": فوز الشبيبة الساحق في انتخابات جامعة الخليل استفتاء على مشروع الحركة التحرري

الخميس 02 مارس 2023 07:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
"فتح": فوز الشبيبة الساحق في انتخابات جامعة الخليل استفتاء على مشروع الحركة التحرري



رام الله/ سما/

 قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، إن الفوز الساحق الذي حققته حركة الشبيبة الطلابية في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل، يعد استفتاء وطنيا على مشروع الحركة التحرري وبرنامجها السياسي، الذي يتواءم وطموحات شعبنا، مُهدية هذا الفوز إلى أرواح شهدائنا الطاهرة، وإلى أسرانا وأسيراتنا في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت (فتح)، في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الخميس، أن هذا الفوز هو انتصار للنهج الديمقراطي الذي أرست الحركة دعائمه منذ انطلاقتها، مؤكدة أن الحركة خلال مسيرتها التاريخية مارست الديمقراطية نظريا وتطبيقيا، وجعلت صندوق الاقتراع هو الفيصل في تحديد الخيارات السياسية لشعبنا.

وطالبت الحركة بإجراء الانتخابات بكافة أشكالها (الطلابية، النقابية، المحلية) في قطاع غزة، والسماح لشعبنا في ممارسة حقه الديمقراطي بالاقتراع.

ودعت (فتح) المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإزالة العراقيل أمام إجراء الانتخابات في مدينة القدس، باعتبارها العاصمة الأبدية لدولة فلسطين.

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. مصر تسقط الجنسية عن 5 أشخاص بسبب إسرائيل

محاصرة زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل.. "إسرائيل": مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات (شاهد)

نفذها فلسطيني.. جلسة استماع جديدة لمنفذ عملية اغتيال"غيرت مجرى التاريخ الأمريكي"

حمد بن جاسم يتحدث عن "اتفاقيات إبراهام" والعلاقات مع "إسرائيل"

خطوة إيرانية مُفاجئة تُجبر إسرائيل على إعادة التفكير بتوقيت الهجوم على برنامجها النووي

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر أمس الأربعاء

الأخبار الرئيسية

الاحتلال يطلق سراح جميع المستوطنين الذين أحرقوا "حوارة"

الاعلام العبري : الإمارات تلغي زيارة مخططة لنتنياهو لـ"ابو ظبي"

الاونروا : دول مانحة أبلغتنا بتقليص تبرعاتها للعام 2023

20230302013628

كنيسة هولندية تثير عاصفة و تشبه ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بملاحقات النازية لليهود

20230302121939

"الشاباك" يعتقل 5 من الدروز اختطفوا 3 عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية