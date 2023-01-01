  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

مصر تعلن عن كشف أثري جديد داخل هرم خوفو

الخميس 02 مارس 2023 06:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر تعلن عن كشف أثري جديد داخل هرم خوفو



وكالات / سما/
 
أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، اكتشاف ممر جديد داخل الهرم الأكبر... المعروف بهرم خوفو.
ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية، فإن الممر يبلغ طوله تسعة أمتار وعرضه أكثر من مترين بقليل، وتم العثور عليه داخل الهرم خلال مشروع "سكان بيراميد" الذي يهدف إلى استكشاف آثار الجيزة باستخدام التقنيات الحديثة، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2015.
وبحسب الوزير، فإن هذا العمل البحثي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعات في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا وكندا.
ويقع المجمع الأثري لهرم الجيزة المشهور عالميًا على هضبة الجيزة في الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من القاهرة، ويضم المجمع، الذي يزيد عمره عن 4500 عام، ثلاثة أهرامات عظيمة من فراعنة الأسرة الرابعة من 2600 إلى 2500 قبل الميلاد، وهي خوفو، وخفرع، ومنقرع.

ويعتبر هرم خوفو، هو أكبر وأقدم الأهرامات الثلاثة المبنية على هضبة الجيزة، حيث بُني في أوائل القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، كمقبرة لفرعون الأسرة الرابعة خوفو.

كان ارتفاع هرم خوفو الأصلي 147 مترًا، وتم بناؤه من 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري يزن متوسط 2.5 طن لكل منها.

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. مصر تسقط الجنسية عن 5 أشخاص بسبب إسرائيل

محاصرة زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل.. "إسرائيل": مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات (شاهد)

نفذها فلسطيني.. جلسة استماع جديدة لمنفذ عملية اغتيال"غيرت مجرى التاريخ الأمريكي"

حمد بن جاسم يتحدث عن "اتفاقيات إبراهام" والعلاقات مع "إسرائيل"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر أمس الأربعاء

"الشاباك" يعتقل 5 من الدروز اختطفوا 3 عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : الإمارات تلغي زيارة مخططة لنتنياهو لـ"ابو ظبي"

الاونروا : دول مانحة أبلغتنا بتقليص تبرعاتها للعام 2023

20230302013628

كنيسة هولندية تثير عاصفة و تشبه ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بملاحقات النازية لليهود

20230302121939

"الشاباك" يعتقل 5 من الدروز اختطفوا 3 عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم

ضباط في الشرطة الإسرائيلية: شبتاي استخدم القوة ضد المتظاهرين لإرضاء بن غفير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية