مصر تعلن عن كشف أثري جديد داخل هرم خوفو

وكالات / سما/

أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، اكتشاف ممر جديد داخل الهرم الأكبر... المعروف بهرم خوفو.

ووفقا لصحيفة الأهرام المصرية، فإن الممر يبلغ طوله تسعة أمتار وعرضه أكثر من مترين بقليل، وتم العثور عليه داخل الهرم خلال مشروع "سكان بيراميد" الذي يهدف إلى استكشاف آثار الجيزة باستخدام التقنيات الحديثة، والذي بدأ في أكتوبر/تشرين الأول 2015.

وبحسب الوزير، فإن هذا العمل البحثي تم تنفيذه بالتعاون مع جامعات في الولايات المتحدة وفرنسا واليابان وألمانيا وكندا.

ويقع المجمع الأثري لهرم الجيزة المشهور عالميًا على هضبة الجيزة في الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من القاهرة، ويضم المجمع، الذي يزيد عمره عن 4500 عام، ثلاثة أهرامات عظيمة من فراعنة الأسرة الرابعة من 2600 إلى 2500 قبل الميلاد، وهي خوفو، وخفرع، ومنقرع.

ويعتبر هرم خوفو، هو أكبر وأقدم الأهرامات الثلاثة المبنية على هضبة الجيزة، حيث بُني في أوائل القرن السادس والعشرين قبل الميلاد، كمقبرة لفرعون الأسرة الرابعة خوفو.

كان ارتفاع هرم خوفو الأصلي 147 مترًا، وتم بناؤه من 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري يزن متوسط 2.5 طن لكل منها.