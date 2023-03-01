تداول فيديو لزيلينسكي عاريا صحبة رجلين عراة

وكالات / سما/

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من مسرحية هزلية قديمة بطلها الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ويظهر الفيديو، الذي تبلغ مدته 28 ثانية، زيلينسكي وراقصين اثنين، وهم يتمايلون بأجسادهم العارية تماما على أنغام موسيقى صاخبة داخل سوبرماركت.

وتنتهي اللقطات المثيرة للجدل، والتي وصفها مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي بأنها "كوميديا للمثليين جنسيا"، بتسلق الرئيس الأوكراني عربة صغيرة وهز مؤخرته.

مقتطفات من مسرحية لزيلنسكي

وشارك زيلينسكي البالغ من العمر 45 عاما، في الكوميديا طوال حياته، حيث انضم أولا إلى مسابقة كوميديا وطنية في أوكرانيا في سن 17عاما، ليقضي معظم حياته المهنية ككاتب وكوميدي للعديد من البرامج التلفزيونية والأفلام.