مئات المصريين يستغيثون عبر الإنترنت

وكالات / سما/

تعرض المئات من المصريين لعمليات نصب من منصة تدعى Hoogpool للاستثمار والأرباح، انتشرت خلال الأشهر الماضية في البلاد.

وتصنف الشركة نفسها على أنها شركة من شركات blockchain متخصصة في تعدين البيتكوين وتقديم خدمات التعدين السحابي، واستطاعت هذه المنصة جذب العديد من المستخدمين الذين وقعوا ضحية لها فيما بعد.

ومنذ ساعات قليلة استغاث المئات من المستخدمين لمنصة Hoogpool على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة يشتكون سرقة مبالغ مالية كبيرة - لم يتم حصرها حتى اللحظة، ويزعمون أنهم وقعوا ضحية للنصب بالاستثمار في هذه المنصة، كما أنهم لا يعرفون الطريقة المناسبة لاسترداد هذه المبالغ مرة أخرى.

وبالبحث عن شركة Hoogpool وجد أنها قد أنشأت حسابا على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك يحمل اسم "منصة Hoogpool للاستثمار والأرباح"، وتدعو أحد منشورات الشركة المستخدمين للحصول على مبلغ يتراوح من 150 إلى 2000 جنيه مصري في اليوم.

كما تعد الشركة بالحصول على راتب شهري يتراوح من 3 آلاف إلى 5 آلاف جنيه في حالة الانضمام والعمل في الشركة ضمن طاقم موظفيها، كما وضعت الشركة عدة صور لمبنى الشركة المزعومة والذي يحمل لوجو الاسم الخاص بها Hoogpool .

ونشرت Hoogpool عدد من العمليات الناجحة لبعض عملائها الذين قاموا بالاستثمار كنوع من الوفاء بالوعد وتحويل مبالغ مالية لحساباتهم. وتظهر منشورات أخرى للصفحة عدد من الشهادات التي تدعي حصول الشركة على شهادات مهنية في مجال تعدين البيتكوين.

وتدعى الشركة تأجير عددا من الماكينات والآلات الخاصة بتعدين البيتكوين ، وتعرض على المستخدمين الاستثمار في مثل هذه الماكينات مع عدد من الخيارات للأرباح حيث توفر خيارات تبدأ من مبلغ 10 دولارات إلى 50 دولارا، مع فوائد ربحية تبدأ من 250 جنيها مصريا في اليوم وحتى 300 جنيه.

كما توفر الشركة رابطا للتسجيل للدخول على الموقع الخاص بها والذي يتطلب البيانات الشخصية الخاصة بك للتسجيل ثم تأكيد رقم الهاتف من خلال رسالة ثم ادخال كود التحقق، كما يجب أن يتم التسجيل من خلال دعوة لمشتركين بالفعل في Hoogpool، وأيضا إنشاء محفظ خاصة بك على الموقع.

وتعد الشركة بالحصول على أرباح بالدولار من خلال سحب الأموال من خلال عدد من النقاط التي تقوم باستبدالها، حيث تستبدل كل 100 نقطة بدولار واحد، حيث يأتي مبلغ السحب في فترة تتراوح من يوم لـ 3 أيام.

وعند الدخول في عملية الاستثمار في الشركة يدفع المستخدم حوالي 200 جنيه مصري للشركة ويستردهم 400 جنيه مصري في فترة تترواح ل 10 أيام فقط، كما تتيح الشركة الإستثمار بمبالغ أعلي بالمشروعات مع الإنتظارة مدة قصيرة حتى سحب أرباح المشروع.

المصدر: صدى البلد