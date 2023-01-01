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السيسي يتخذ قرارات مصيرية في ظل الأزمة العالمية اعتبارا من أول أبريل

الخميس 02 مارس 2023 06:07 م / بتوقيت القدس +2GMT
السيسي يتخذ قرارات مصيرية في ظل الأزمة العالمية اعتبارا من أول أبريل



وكالات / سما/

اتخذ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عدة قرارات مصيرية، اليوم الخميس، في ظل الأزمة العالمية التي تعاني منها دول عديدة ومن بينها مصر.

ووجه الرئيس المصري الحكومة بالتعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة اعتباراً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهرياً.

وقرر الرئيس المصري زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة وذلك على النحو التالي:

-بالنسبة للدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً.

-بالنسبة للدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً.

-بالنسبة لحاملي درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً.

-بالنسبة لحاملي درجة الدكتوراة من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً.

كما وجه السيسي بزيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023.

وطالب السيسي برفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه سنويا اعتباراً من أول أبريل 2023.

كما تضمنت القرارات زيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهريا، اعتبارا من أول أبريل.

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