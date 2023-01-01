  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشبيبة تفوز في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

الخميس 02 مارس 2023 05:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشبيبة تفوز في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل



الخليل/سما/

فازت حركة الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة الخليل، اليوم الخميس، وحصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 25 فيما حصلت الكتلة الاسلامية على 16 مقعد.

وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة صلاح الشروف في مؤتمر صحفي، عقد لإعلان النتائج، ان 4 كتل طلابية خاضت انتخابات مجلس الطلبة، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات، والكتلة الإسلامية، وكتلة وطن حر، وكتلة نضال الطلبة، للتنافس على مقاعد مؤتمر مجلس اتحاد الطلبة.

وأضاف ان النتائج جاءت على النحو التالي: الشبيبة الطلابية، حصلت على 25 مقعدا بعدما حصدت 2232 صوتا، والكتلة الإسلامية المحسوبة على حركة حماس 16مقعدا (1256 صوتا)، وطن حر (الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والمبادرة) (91 صوتا)، نضال الطلبة (جبهة النضال الشعبي) (212).

وأضاف أن عدد الطلبة الذين حق لهم الانتخاب 7459 طالبا، وبلغت نسبة المشاركة 53.75%.

الأكثر قراءة اليوم

بالأسماء.. مصر تسقط الجنسية عن 5 أشخاص بسبب إسرائيل

محاصرة زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل.. "إسرائيل": مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات (شاهد)

نفذها فلسطيني.. جلسة استماع جديدة لمنفذ عملية اغتيال"غيرت مجرى التاريخ الأمريكي"

حمد بن جاسم يتحدث عن "اتفاقيات إبراهام" والعلاقات مع "إسرائيل"

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

المالية بغزة تنشر إحصائية عمل المعابر أمس الأربعاء

"الشاباك" يعتقل 5 من الدروز اختطفوا 3 عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم

الأخبار الرئيسية

الاعلام العبري : الإمارات تلغي زيارة مخططة لنتنياهو لـ"ابو ظبي"

الاونروا : دول مانحة أبلغتنا بتقليص تبرعاتها للعام 2023

20230302013628

كنيسة هولندية تثير عاصفة و تشبه ممارسات إسرائيل ضد الفلسطينيين بملاحقات النازية لليهود

20230302121939

"الشاباك" يعتقل 5 من الدروز اختطفوا 3 عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم

ضباط في الشرطة الإسرائيلية: شبتاي استخدم القوة ضد المتظاهرين لإرضاء بن غفير

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية