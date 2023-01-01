الشبيبة تفوز في انتخابات مجلس طلبة جامعة الخليل

الخليل/سما/

فازت حركة الشبيبة الطلابية التابعة لحركة فتح في انتخابات مجلس اتحاد طلبة جامعة الخليل، اليوم الخميس، وحصلت كتلة الشهيد ياسر عرفات على 25 فيما حصلت الكتلة الاسلامية على 16 مقعد.

وقال عميد شؤون الطلبة في الجامعة صلاح الشروف في مؤتمر صحفي، عقد لإعلان النتائج، ان 4 كتل طلابية خاضت انتخابات مجلس الطلبة، وهي: كتلة الشهيد ياسر عرفات، والكتلة الإسلامية، وكتلة وطن حر، وكتلة نضال الطلبة، للتنافس على مقاعد مؤتمر مجلس اتحاد الطلبة.

وأضاف ان النتائج جاءت على النحو التالي: الشبيبة الطلابية، حصلت على 25 مقعدا بعدما حصدت 2232 صوتا، والكتلة الإسلامية المحسوبة على حركة حماس 16مقعدا (1256 صوتا)، وطن حر (الجبهة الشعبية والجبهة الديمقراطية والمبادرة) (91 صوتا)، نضال الطلبة (جبهة النضال الشعبي) (212).

وأضاف أن عدد الطلبة الذين حق لهم الانتخاب 7459 طالبا، وبلغت نسبة المشاركة 53.75%.