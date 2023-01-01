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خطوة إيرانية مُفاجئة تُجبر إسرائيل على إعادة التفكير بتوقيت الهجوم على برنامجها النووي

الخميس 02 مارس 2023 03:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
خطوة إيرانية مُفاجئة تُجبر إسرائيل على إعادة التفكير بتوقيت الهجوم على برنامجها النووي



وكالات / سما/

 تسعى إيران للحصول على أنظمة دفاع جوي جديدة من روسيا، يعتقد المسؤولون الإسرائيليون أنها سوف تقلص فرصة تل أبيب في شن هجوم محتمل يستهدف البرنامج النووي لطهران، وذلك وفقا لأشخاص مطلعين على الموقف.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن أشخاصا في إسرائيل وأمريكا على علم بالمباحثات قالوا إن احتمالية حصول إيران على أنظمة ” اس400-” سوف تسرع من قرار إسرائيل شن هجوم محتمل.
ويشار إلى أن روسيا لم تقل علنا أنها سوف تمد إيران بالأسلحة، ولكن العلاقات بين موسكو وطهران أصبحت أكثر قربا منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال بشأن توجيه ضربة لإيران في مؤتمر أمني في تل أبيب الأسبوع الماضي” كلما انتظرنا لفترة أطول، كلما أصبح الأمر صعبا”. وأضاف” لقد انتظرنا وقتا طويلا. وأستطيع أن أقول إنني سوف أقوم بكل ما في وسعي لمنع إيران من امتلاك أسلحة نووية”.

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