الاونروا : دول مانحة أبلغتنا بتقليص تبرعاتها للعام 2023

رام الله/ سما/

كشف عدنان ابو حسنة المستشار الاعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الاونروا" عن أن دول مانحة أبلغت الاونروا رسميا بانها ستقلص منحها المقدمة لهذا العام فيما اكدت دول اخرى بانها لن تزيد تبرعاتها للعام 2023 .

وقال ابو حسنة في تصريحات اذاعة بان التوقعات "تخبرنا بان العام 2023 سيكون عاما ماليا صعبا في ظل الازمات المتصاعدة التي تشهدها عددا من الدول المانحة واستمرار تركيز المانحين على الازمة الاوكرانية وتداعياتها الاقتصادية والسياسية".

واضاف " تبرع الاتحاد الاوروبي مهم جدا وهو جزء من التبرعات التي تحصل عليها الاونروا سنويا من عدد من الكيانات والدول المانحة " موضحا ان الاتحاد الأوروبي يعد ثالث أكبر مانح للوكالة، حيث ساهم في ميزانية الوكالة بمبلغ 97 مليون يورو في عام 2022.

وتابع "المطلوب من الجميع لاجئين وموظفين وادارة في هذا العام التوحد والعمل سويا من أجل مواجهة الظروف الصعبة المتوقعة في ظل مواجهة الاونروا تحديات سياسية خطيرة تستهدف صناع القرار لدى الدول المانحة".

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن الثلاثاء الماضي تقديم 82 مليون يورو لدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).

وقال البيان: "ساهم الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع بمبلغ 82 مليون يورو لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى". وأضاف البيان "يواصل الاتحاد الأوروبي تقديم دعم حيوي وموثوق لتمكين الوكالة من الوفاء بواجباتها وحماية اللاجئين الفلسطينيين ومساعدتهم، ولعب دور استقرار في المنطقة". وقال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني "إن تمويل الاتحاد الأوروبي متعدد السنوات يؤكد من جديد التزام الاتحاد الأوروبي برفاهية اللاجئين الفلسطينيين وحقوقهم حتى التوصل إلى حل عادل ودائم لمحنتهم". من جانبه، قال ممثل الاتحاد الأوروبي، سفين كون فون بورغسدورف "إن مساهمة الأونروا في دعم لاجئي فلسطين لا تزال لا غنى عنها ودورها في الحفاظ على الاستقرار في هذه المنطقة شديدة التعقيد والصعبة لا جدال فيه". وأضاف "تُظهر هذه الحزمة البالغة 82 مليون يورو مرة أخرى التزامنا طويل الأمد ودعمنا للوكالة وموظفيها".