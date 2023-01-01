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المواصفات والمقاييس تسلم شهادات جودة لأربع شركات وطنية

الخميس 02 مارس 2023 02:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
المواصفات والمقاييس تسلم شهادات جودة لأربع شركات وطنية



رام الله / سما /

سلّم وزير الاقتصاد الوطني، رئيس مجلس إدارة مؤسسة المواصفات والمقاييس الفلسطينية خالد العسيلي، ومدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس حيدر حجة، اليوم الخميس، أربع شركات وطنية شهادات جودة وإشراف.

والشركات هي: بال غاز عن تركيب وتشغيل تمديدات الغاز المركزي، التي تُمنح للمرة الأولى في قطاع الخدمات، وتكني لوك للصناعة والتجارة لمنتج (وحدات الأبواب المقاومة للنار)، وسوبر نمر الصناعية الاستثمارية لمنتج (باب منور مقاوم للحريق)، وشهادة إشراف لشركة الفنية للهندسة الكهربائية لمنتج (عدادات مياه مسبقة الدفع)، وذلك بعد إجراء الفحوصات الفنية، واستيفاء المنتجات لمتطلبات المواصفات الفنية، والتدقيق على أنظمة الجودة داخل هذه المنشآت.

وأوضح العسيلي خلال مراسم التسليم، التي جرت بمقر الوزارة برام الله، أن "معظم الفحوصات تجرى في مختبرات وطنية، وأن لدينا صناعة فلسطينية نفتخر بها، وسنواصل عمليات التطوير والتحسين حتى تأخذ المنتجات الوطنية حصتها الحقيقية محليا وعالمياً".

ودعا جميع المنشآت الوطنية إلى ضرورة التقدم بطلبات الحصول على الشهادات التي تمنحها المؤسسة، معتبرًا أن هذه الشهادات بمثابة جواز السفر إلى التصدير والمنافسة، معربًا عن تقديره لطواقم المؤسسة، وإدارتها، والمستوى الرفيع من جودة تقديم الخدمات المقدمة.

وأضاف "أن من أولوياتنا جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات الوطنية، ما يستدعي الاستمرار في التحسين والتطوير على المنتجات الوطنية، وماضون قدمًا في اتخاذ مزيد من الإجراءات لحماية المنتج الوطني وتطويره".

من ناحيته، أشاد حجة بجودة المنتجات الوطنية والمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات الجودة الفلسطينية، والتي مكنّتها من تصدير منتجاتها إلى العديد من الدول إقليميا ودوليا، مؤكدا سعي المؤسسة إلى إحلال المنتجات الوطنية محل منتجات الاحتلال، إضافة إلى تعزيز الصادرات الوطنية إلى الأسواق العربية، وجاهزية المؤسسة لتقديم الخدمات التي من شأنها الارتقاء بجودة المنتجات الوطنية، وسعينا الدائم إلى تذليل العقبات أمام منتجاتنا في الأسواق الإقليمية والعالمية.

ودعا المصانع الوطنية إلى التقدم للحصول على الشهادات التي تمنحها المؤسسة، لأن ذلك يرفع من قدرتها التنافسية، ويضمن استمرار الرقابة على منتجاتها وجودتها، معربًا عن تقديره للمصانع الوطنية الحاصلة على شهادات المؤسسة.

ودعا المنتجين إلى الاستفادة من اتفاقيات الاعتراف المتبادل بشهادات المؤسسة مع الدول الأخرى، وبالإمكان الاطلاع على كل ما يتعلق بالعلامات التي تمنحها المؤسسة، من خلال مراجعة موقع المؤسسة الإلكتروني WWW.PSI.PNA.PS.

#المواصفات والمقاييس #شهادات جودة

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