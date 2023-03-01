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أول تعليق لمنى زكي بعد الهجوم على مسلسلها الجديد

الخميس 02 مارس 2023 02:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
أول تعليق لمنى زكي بعد الهجوم على مسلسلها الجديد



وكالات / سما /

استعانت النجمة منى زكي بتغريدات خاصة يداوم الكاتب عبد الرحيم كمال على نشرها منذ فترة قصيرة لانتقاد بعض التصرفات الإنسانية المتفشية في المجتمع الآن، واختارت للرد على الحملة الموجهة ضدها بعد نشر صورتها بالحجاب من بوستر مسلسلها الجديد "تحت الوصاية"، تغريدة خاصة للاحتفاء بمن لا يتدخل فيما لا يعنيه، ومن لا يصدر الأحكام قبل معرفة الحقيقة.

منى زكي نشرت صورة للتغريدة عبر حسابها بموقع إنستغرام، ووضعت أيقونات الدعم والشكر والتقدير، وتقول التغريدة: "صباح الخير أيها الغافل عن ما ليس لك، المتغافل عن السوء، التارك ما لا يعنيك، المكتفي كأنك غني، المتقلب، بين الصدق. والصمت، الحذر عند الكلام، الزاهد في شهوتي الريموت والكي بورد، سلام عليك حيث کنت، يا من ندر وجودك".

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وحظيت منى زكي خلال الساعات الماضية بدعم عدد كبير من نجوم الفن ومنهم النجمة مي كساب التي وجهت رسالة من خلال تغريدة شاركتها على تويتر، وقالت فيها: " أنا بحب منى زكي جداً إنسانياً وفنياً بالنسبة لي مدرسة تمثيل منفردة الواحد يتعلم منها طول الوقت أنا مستنيه مسلسلها جداً وواثقه إنها عاملة حاجة عظيمة زي ما عودتنا منى زكي تاريخ كبير كله نجاحات ما شاء الله منى زكي الفنانة المصرية بنت كل بيوت مصر بنتنا إللي نحطها في عينينا ونطبطب عليها".

كما وجهت النجمة الهام شاهين رسالة دعم لمنى زكي عبر رسالة صوتية من خلال أحد البرامج الفضائية قائلة: "أنا بقول لـ منى لا تلتفتي للهجوم، مطلقاً وكلامي نابع عن تجربة سابقة تعرضت لها السنة الماضية وهي تشبه ما تتعرضين له حالياً".

وتابعت: "من بداية نشر البوستر الخاص في مسلسل بـ طلوع الروح، بدأ هجوم شديد ضدي لأنني ارتديت اللباس الداعشي، وفي الحقيقة.. هذا الهجوم كان أكبر دعاية للمسلسل، فمن أول حلقة عرض بها المسلسل في منتصف شهر رمضان، والمسلسل يحتل الرقم الأول في قوائم المشاهدة، وبقي رقم واحد على منصة شاهد ضمن قائمة الـ أكثر 10 أعمال مشاهدة، من بداية عرضه حتى نهاية شهر رمضان، وهذا بسبب الدعاية الكبيرة التي قام بها المهاجمون.. شكراً لهم".

وأضافت: "صدقيني، لا تهتمي وهذا دليل على أن لك أثراً كبيراً، وهم خائفون من قوة الفن وتأثيره، ونحن لنا تأثير وهم يخافون مننا، ويعملوا للفن ألف حساب".

واختتمت رسالتها بقولها: "أنت امشي بطريقك واعملي أدوارك الجميلة والمؤثرة وهذا دليل النجاح، أتمنى لك كل التوفيق وننتظر بكل شغف مسلسلك، وأتوقع أن يكون الأكثر مشاهدة في رمضان".

بينما حرصت الفنانة نشوى مصطفى على دعم الفنانة منى زكى بعد الهجوم الذي تعرضت له، عبر حسابها الشخصي بموقع الفيس بوك "قائلة:"ممثلة مصرية مهمة وكبيرة ومستنية أشوف مسلسل عظيم يامنى ربنا يوفقك.. قوة مصر الناعمة"

#منى زكي #مسلسل #تحت الوصاية #التغريدة

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