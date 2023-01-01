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كشف تفاصيل جريمة قتل مروعة بإيطاليا

الخميس 02 مارس 2023 02:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
كشف تفاصيل جريمة قتل مروعة بإيطاليا



وكالات / سما /

كشف القسم القنصلي بالخارجية المصرية ، أنه تم إلقاء القبض على قاتلي مصري في إيطاليا.

وأعلن القطاع القنصلي بوزارة الخارجية أن القنصلية العامة في ميلانو، أفادت بأنه تم إلقاء القبض على الجناة في قضية المواطن محمد إبراهيم منصور الذي تعرض للقتل في إيطاليا.

وذكرت الوزارة أن القنصلية العامة بميلانو أوضحت أنه وفقا لنتائج التحقيقات تبين أن الدافع وراء عملية القتل هو خلافات شخصية بين المجني عليه وأسرة والدة طفلته الإيطالية، ويجري البحث عن المزيد من المشتبه في تورطهم في الجريمة.

وأكدت وزارة الخارجية أنها مستمرة في متابعة سير التحقيقات حفاظا على حقوق المواطن المصري وضمانا لسرعة عودة رفاته، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وكانت السلطات الإيطالية قد عثرت على جثة شاب مصري متفحمة داخل سيارته في منطقة ريفية بعد أن اختفى لأسبوعين كاملين.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن السلطات الإيطالية اكتشفت أن الجثة بها طلق ناري، وأن الشاب تعرض للقتل بالرصاص أولا، ثم أشعل الجناة النيران في سيارته للتمويه وإخفاء معالم الجثة والجريمة.

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