ولادة أول بنغول صينى فى أوروبا بحديقة حيوانات

وكالات / سما /

ولد "بنغول صينى"، آكل النمل الحرشفى، فى حديقة حيوان براغ، ودخل الحيوان الصغير التاريخ باعتباره أول من ولد فى أوروبا من نوعه، وصل الحيوان المهدّد بالانقراض للحديقة، والذى أطلق عليه اسم "المخروط الصغير" لأنه يشبه مخروط التنوب، فى 2 فبراير، وفقا لصحيفة نيويورك بوست.

تمت ولادة الحيوان الصغير مباشرة قبل يوم البنغول العالمى، الذى تم الاحتفال به فى 18 فبراير من هذا العام، كان وزن أنثى الجنين عند الولادة 4.76 أوقية فقط، يمكن أن يصل البنغول البالغ إلى 15 رطلاً.

تم منح آكل النمل لبن صناعى

فى الأيام القليلة الأولى بعد ولادته، كان البنغول الصغير يفقد وزنه، الأمر الذى أثار قلق حراس الحديقة، وبعدما أدركوا أن والدتها لا تنتج ما يكفى من الحليب، اختاروا إطعام المولود صناعياً.

مدير حديقة الحيوانات فى براغ يكشف التغلب على الصعاب

وقال ميروسلاف بوبيك مدير حديقة الحيوان على موقع الحديقة عبر الانترنت "لكننا تغلبنا فقط على الصعوبات الاولى ومازال هناك المزيد فى المستقبل، آمل أن ينتهى كل شيء بشكل جيد".

البانجولين الصيني، آكل النمل، موطنه شمال شبه القارة الهندية والأجزاء الشمالية من جنوب شرق آسيا وجنوب الصين، وهو مدرج فى القائمة المهددة بالانقراض إلى حد كبير بسبب الصيد الجائر.