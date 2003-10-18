إصابة الأسير المعزول يعقوب غوادرة بمرض "البلهارسيا" الطفيلي الحاد

رام الله / سما /

حمّلت عائلة الأسير المعزول يعقوب محمود أحمد قادري "غوادرة"، من قرية بير الباشا جنوب جنين، والمعزول في سجن "ريمونيم" منذ 18 شهرا، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياته، بعد ظهور أعراض مرض "البلهارسيا" لديه.

وقال محمد غوادرة شقيق الأسير يعقوب ، إن نتيجة الصورة الطبقية التي أجريت له بداية الشهر الماضي، أظهرت إصابته بسرطان حميد في الغدة الدرقية، وأنه بحاجة إلى إجراء عملية جراحية لإزالته، وأن إدارة سجون الاحتلال أبلغته أنه خلال ستة أشهر سيتم معالجته من خلال الاستئصال أو بالكيماوي.

وأضاف أنه مؤخرا تبين أن يعقوب مصاب بمرض ثان خطير، وهو عبارة عن مرض طفيلي حاد ومزمن يسمى "البلهارسيا"، يسببه أحد أنواع الديدان الطفيلية المنتشرة في المستنقعات التي تُعرف باسم (السار كاريا)، حيث أصبح يعاني من أورام في الكتف الأيسر، ومنطقة الظهر والصدر، ومن آلام حادة في المعدة، وأصبح لا يستطيع النوم.

وحمّل غوادرة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة شقيقه، خاصة أن هذا المرض غير موجود ومنتشر في الضفة، بل هو منتشر في أفريقيا عبر مياه الصرف الصحي والمستنقعات، ويُصاب الأشخاص بالعدوى عندما تخترق اليرقات الطفيلية بشرتهم أثناء تعاملهم مع المياه الملوثة.

وطالبت عائلة الأسير غوادرة، المؤسسات الدولية والحقوقية والإنسانية، خاصة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة، بالوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، للضغط على سلطات الاحتلال، وإلزامها بتقديم الرعاية الصحية وعلاجه بشكل عاجل وعلاج باقي الأسرى المرضى.

جدير بالذكر أن قوات الاحتلال اعتقلت "غوادرة" بتاريخ 18/10/2003، وأصدرت بحقه حكما بالسجن المؤبد (مرتين) و (35 عاما).

ونجح الأسير يعقوب في 6 أيلول 2021 برفقة الأسرى محمود عارضة، وأيهم كممجي، ومحمد العارضة، ومناضل انفيعات، وزكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق حفروه أسفل "سجن جلبوع"، قبل أن يعاد اعتقالهم.