الإفراط في شرب القهوة يؤدى إلى تلف الكلى

وكالات / سما /

أكدت دراسة جديدة نشرت فى المجلة الطبية الأمريكية JAMA Network Open أن شرب ثلاثة أكواب أو أكثر من القهوة يوميًا قد يؤدى إلى تلف الكلى، حيث إن الكافيين، أحد مكونات القهوة، يمكن أن يلحق الضرر بالكلى، وفقا لما نشره موقع eatthis.

شملت الدراسة نحو 1180 من البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و45 عامًا والذين لم يتم علاجهم من المرحلة الأولى من ارتفاع ضغط الدم، واستغرقت الدراسة ما يقرب من 16 عامًا، تم فحص كل المشاركين خلال متابعة حدثت فى غضون سبع سنوات ونصف، لاحظوا أن المتغير rs762551 من الجين CYP1A2 كان موجودًا فى نحو نصف المشاركين، ما يعنى أن أجسامهم لا تستقلب الكافيين بالسرعة، ووجدوا أن أولئك الذين استقلبوا الكافيين بشكل أبطأ كانوا أكثر عرضة 2.7 مرة للإصابة بضعف الكلى إذا شربوا ثلاثة أكواب من القهوة أو أكثر كل يوم، وكانوا أكثر عرضة 2.7 مرة أكثر عرضة للإصابة ببول الزلالى، و2.8 مرة أكثر عرضة لمواجهة ارتفاع ضغط الدم.

وقالت الدكتورة سارة مهدوى، المؤلفة الرئيسية للدراسة والباحثة فى قسم طب المجتمع والأسرة فى جامعة تورنتو: "إن الكافيين على وجه التحديد، هو أحد المكونات الموجودة فى القهوة التى يمكن أن تلحق الضرر بالكلى، موضحة أن نتائج هذه الدراسة لا تؤكد أنه يجب على الجميع تجنب القهوة تمامًا، فالاعتدال فى تناول القهوة هو المفتاح للحفاظ على صحتك.

وأشارت مؤلفة الدراسة إلى أن الأشخاص الذين يشربون المزيد من القهوة يميلون لتناول كميات أقل من الفواكه والخضراوات والمزيد من البروتين الحيوانى.

وأوضحت الدراسة أن أولئك الذين يستهلكون كوبا واحدا أو أقل يوميًا لاحظوا فوائد بما فى ذلك الحماية من ضغط الدم، فالقهوة تحتوى على مضادات الأكسدة والمغذيات الدقيقة مثل البوتاسيوم، والذى يمكن أن يكون مفيدًا فى حماية وظائف الكلى وكذلك الحفاظ على ضغط الدم الجيد، بشرط تناول القهوة باعتدال إذا كنت تريد الاستمتاع بأمان بالمزايا التى تقدمها.