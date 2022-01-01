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"الشاباك" يعتقل 5 من الدروز اختطفوا 3 عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم

الخميس 02 مارس 2023 01:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشاباك" يعتقل 5 من الدروز اختطفوا 3 عمال فلسطينيين واعتدوا عليهم



القدس المحتلة / سما /

 أعلن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك"، الخميس، عن اعتقاله 5 من الدروز، من سكان قرية يركا في الجليل، لاختطافهم 3 عمال فلسطينيين في تشرين ثاني الماضي.

وبحسب الجهاز الأمني الإسرائيلي، فإن العملية نفذت انتقامًا لقيام خلية مسلحة تنشط في جنين على اختطاف جثة شاب درزي قتل في حادث سير بالمنطقة.

وذكر البيان أنه تم اليوم تقديم لوائح اتهام ضد الخاطفين، أمام محكمة حيفا المركزية، تمثلت في ارتكاب مخالفات أمنية خطيرة.

والمتهمون هُم: علي فتحي علي عطا الله (20 عاما)، وكريم يوسف سالم عطا الله (23 عاما)، ووائل فخري محمد عطا الله (21 عاما)، وشابان آخران (عند ارتكاب الجريمة كانوا قاصرين).

ويستدل من لائحة الاتهام أنه قرر المتهمون الانتقام لاختطاف جثة تيران فرو. ولهذه الغاية وصل الخمسة، يوم 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، في ساعة متأخرة من الليل، إلى مكان السكن الذي يقيم فيه العمال الفلسطينيون في يركا واختطفوا ثلاثة فلسطينيين تحت تهديد السلاح. واقتاد الخمسة الفلسطينيين إلى منطقة منعزلة في صندوق سيارة، وأجبروهم على إجراء مكالمات هاتفية مع أفراد عائلاتهم وإبلاغهم باختطافهم، واعتدوا عليهم بشدة حتى نزفت الدماء منهم، وأبلغ المتهمون العمال الفلسطينيين أن سبب الاعتداء عليهم لكونهم فلسطينيين وانتقاما لاختطاف جثة تيران فرو. وبعد الاعتداء أطلق المتهمون سراح الضحايا في منطقة قريبة، واحتاجوا بعد ذلك لعلاج طبي.

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