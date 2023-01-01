العالول: تصريحات سموتريتش الإرهابية وأفكاره العنصرية تشكل سابقة خطيرة

رام الله / سما /

قال نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، إن تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش التي دعا فيها إلى محو بلدة حوارة عن الوجود، هي تصريحات إرهابية، وتشكل سابقة خطيرة ضد أبناء الشعب الفلسطيني.

وطالب العالول في بيان صدر عنه، اليوم الخميس، العالم أجمع والمنظمات والمؤسسات الدولية، بإدانة تلك التصريحات المتطرفة والخطيرة، وما يرتبط بها من أفكار عنصرية وتحريض ممنهج، ومحاسبة إسرائيل على أعمالها وإجراءاتها الأحادية الإجرامية المدمرة.

وأضاف أن تصريحات الوزير الإسرائيلي المتطرف تعكس الفكر العنصري لهذه الحكومة تجاه الفلسطينيين، وتعد مؤشرا خطيرا لا يجب السكوت عنه، باعتبارها تشكّل تحريضا رسميا واضحا لارتكاب مجازر جديدة ضد المواطنين في حوارة وغيرها من البلدات والقرى الآمنة، بل ويجب تقديمه إلى العدالة الدولية لمحاسبته على هذه التصريحات.

وأكد العالول أن الاعتقالات والاعتداءات من الاحتلال ومستوطنيه، والتي تتمثل في الاعتداء على المقدسات وعلى المزارعين وأملاكهم من قطع للأشجار، وإعاقة وصولهم إلى أراضيهم، إلى جانب الاستمرار في عمليات الهدم والاستيلاء على الأراضي، وبناء البؤر الاستيطانية، هي المسؤولة عن رفع درجة التوتر التي ستؤدي إلى انفجار كامل في الأراضي الفلسطينية كافة.

وشدد على أن الشعب الفلسطيني وقيادته قادران على الصمود وإفشال المخططات التصفوية كافة.