مصرع شاب وإصابة آخر بجراح بليغة جراء حادث سير في الخليل

رام الله / سما /

اعلن الاطباء في مستشفى الميزان التخصصي عن مصرع شاب وإصابة آخر بجراح خطرة جراء حادث تصادم بين دراجة نارية وسيارة وقع في ساعة متأخرة من الليلة الماضية في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل.

وقال المتحدث الرسمي باسم مستشفى الميزان الدكتور شريف الطردي:" لقد وصل الشاب همام مهند الرجبي 18 عاما الى المستشفى وهو مفارق للحياة جراء اصابته الحرجة حيث اصيب في الدماغ، فيما كان يعاني المصاب الآخر 17 عاما من اصابة بالغة في الدماغ مع نزيف وكسور في الجمجمة، وكذلك كسور متعددة في الفكين، وإصابة في الشريان الأورطي الصاعد من القلب، وكذلك إصابة بالغه في الطحال، ولازال في وضع حرج جداً على جهاز التنفس الاصطناعي ،ويتلقى العلاج في العناية المكثفة في المستشفى.