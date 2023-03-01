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ضباط في الشرطة الإسرائيلية: شبتاي استخدم القوة ضد المتظاهرين لإرضاء بن غفير

الخميس 02 مارس 2023 11:46 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ضباط في الشرطة الإسرائيلية: شبتاي استخدم القوة ضد المتظاهرين لإرضاء بن غفير



القدس المحتلة / سما /

 انتقد مسؤولون في الشرطة الإسرائيلية، الخميس، مفوض الشرطة كوبي شبتاي والقيادة العليا التابعة لمنطقة تل أبيب، بسبب استخدام القوة والقنابل الصوتية والغاز ضد المتظاهرين المحتجين على "الإصلاحات القضائية".

ونقلت صحيفة هآرتس العبرية في عددها الصادر اليوم، عن ضابط في الشرطة الإسرائيلية، قوله إنه لم يكن هناك داعي لاستخدام تلك الأدوات، والتي تستخدم فقط في الحالات القصوى من العنف الشديد وهو الأمر الذي لم يحصل.

وقال: "القنابل الصوتية هي أداة عنيفة وخطيرة للغاية ولا يتم استخدامها ضد المتظاهرين في وسط تل أبيب التي في أحسن الأحوال يمكن للمتظاهرين فيها إغلاق الطرق وحينها يمكن استخدام قوات اليسام للتعامل معهم لكن بدون استخدام هذه الأدوات".

وقال ضابط آخر، إن شبتاي ربما يكون تصرف تحت ضغط من الوزير إيتامار بن غفير، لإرضائه.

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