  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

غدا.. كلمة للرئيس في مؤتمر الأمم المتحدة الـ5 لأقل البلدان نموا

الخميس 02 مارس 2023 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
غدا.. كلمة للرئيس في مؤتمر الأمم المتحدة الـ5 لأقل البلدان نموا



رام الله / سما /

 يصل الرئيس محمود عباس غدا الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا.

وقال سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الرئيس سيلتقي في وقت لاحق من وصوله، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار إلى أنه سيلقي كلمة في اليوم الأول من المؤتمر الذي ينطلق في الخامس من الشهر الجاري، يوجه فيها رسالة إلى العالم توضح حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق شعبنا، كما يشير إلى استمرار إفلات دولة الاحتلال من المساءلة والعقاب وتمردها على القانون الدولي.

وشدد غنام على أن المشاركة الفلسطينية في هذا المؤتمر تأتي في إطار الجهد الدؤوب الذي تنتهجه القيادة، لتوضيح حقنا والرواية الصحيحة التي تفند مزاعم الاحتلال عبر هذه المنصة الدولية، كما تهدف إلى حشد المزيد من المواقف الدولية المؤيدة للموقف الفلسطيني.

الأكثر قراءة اليوم

محاصرة زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل.. "إسرائيل": مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات (شاهد)

فيديو: تحقيق مصور لنيويورك تايمز يظهر كيف تحولت عملية اعتقال في نابلس إلى مجزرة

متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

نفذها فلسطيني.. جلسة استماع جديدة لمنفذ عملية اغتيال"غيرت مجرى التاريخ الأمريكي"

الغارديان: "عنف الرعاع في الضفة سقوط جديد”

حمد بن جاسم يتحدث عن "اتفاقيات إبراهام" والعلاقات مع "إسرائيل"

وفاة عامل من غزة بالداخل المحتل

الأخبار الرئيسية

ضباط في الشرطة الإسرائيلية: شبتاي استخدم القوة ضد المتظاهرين لإرضاء بن غفير

فاجعة .. مصرع 3 أطفال أشقاء بحادث دعس مروع في القدس المحتلة

سارة

شاهد الصورة: سارة تبكي في أحضان نتنياهو ويواسيها

واشنطن تدعو نتنياهو للتنصل "علنا" من تصريحات سموتريتش حول حوارة

photo_2023-03-01_20-31-21

محاصرة زوجة نتنياهو داخل صالون تجميل.. "إسرائيل": مواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات (شاهد)

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية