غدا.. كلمة للرئيس في مؤتمر الأمم المتحدة الـ5 لأقل البلدان نموا

رام الله / سما /

يصل الرئيس محمود عباس غدا الجمعة، إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الخامس لأقل البلدان نموا.

وقال سفير دولة فلسطين لدى قطر منير غنام لإذاعة "صوت فلسطين"، إن الرئيس سيلتقي في وقت لاحق من وصوله، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

وأشار إلى أنه سيلقي كلمة في اليوم الأول من المؤتمر الذي ينطلق في الخامس من الشهر الجاري، يوجه فيها رسالة إلى العالم توضح حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ومستوطنوه بحق شعبنا، كما يشير إلى استمرار إفلات دولة الاحتلال من المساءلة والعقاب وتمردها على القانون الدولي.

وشدد غنام على أن المشاركة الفلسطينية في هذا المؤتمر تأتي في إطار الجهد الدؤوب الذي تنتهجه القيادة، لتوضيح حقنا والرواية الصحيحة التي تفند مزاعم الاحتلال عبر هذه المنصة الدولية، كما تهدف إلى حشد المزيد من المواقف الدولية المؤيدة للموقف الفلسطيني.