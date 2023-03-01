رسمياً.. قرعة متوازنة في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

أجريت قرعة الدور ربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، مساء أمس الأربعاء، عقب الانتهاء من مباريات دور الستة عشر للمسابقة، وأسفرت عن مواجهات متزنة للفرق المتبارية.

وأوقعت القرعة فريق مانشستر سيتي في مواجهة ضد بيرنلي، بينما سيضطر مانشستر يونايتد لمقابلة فولهام من أجل العبور للدور نصف النهائي، في حين وقع برايتون في مواجهة جريمسبي تاون، على أن يلاقي شيفيلد يونايتد نظيره بلاكبيرن روفرز.

وكان اليونايتد قد بلغ دور الثمانية على أكتاف فريق وست هام، بعد الفوز عليه في لقاء مثير، قلب فيه تأخره بهدف إلى انتصار بثلاثية، في حين وصل السيتي للدور ذاته بالانتصار على حساب بريستول سيتي بثلاثية دون مقابل.

بدوره، بلغ برايتون الدور ربع النهائي من بوابة ستوك سيتي، بالفوز عليه بهدف دون رد خارج قواعده، بينما التحق شيفيلد بركب المتأهلين بإقصاء فريق توتنهام هوتسبير بالفوز عليه بهدف دون مقابل.

الجدير بالذكر أن لقب كأس الاتحاد الإنجليزي في الموسم الماضي ذهب لفريق ليفربول، لكن كتيبة الألماني يورجن كلوب لم تنجح في المضي قدماً في حملة الدفاع عن اللقب بالخسارة على يد برايتون بهدفين لهدف.