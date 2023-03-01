فيديو.. آرسنال يطير بصدارة البريميرليج على أنقاض إيفرتون

وكالات / سما /

حلق آرسنال بصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوزه أمس الأربعاء على ضيفه إيفرتون (4-0)، في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة.

سجل أهداف آرسنال كل من بوكايو ساكا (40) وجابرييل مارتينيلي "هدفين" (45+1 و80) ومارتن أوديجارد (71).



وارتفع رصيد آرسنال بهذا الفوز إلى 60 نقطة، مبتعدا في صدارته بفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، فيما تجمد رصيد إيفرتون عند 21 نقطة في المركز الـ18.



الشوط الأول

بدأت المباراة بسيطرة من قبل آرسنال، لكن إيفرتون كان أول من أطلق تسديدة على المرميين، عندما جرب موباي حظه بكرة بعيدة المدى، أبعدها الحارس أرون رامسدايل في الدقيقة السابعة.



وشابت العشوائية ألعاب الفريقين بعد مضي 10 دقائق، ولم يستطع أي منهما تشكيل الخطورة على الآخر، وشن إيفرتون هجمة مرتدة في الدقيقة 28، لكن كرة دوكوري لم تجد من يتابعها أمام المرمى.



وتمكن آرسنال من افتتاح التسجيل في الدقيقة 40، عندما لمح زينتشينكو زميله ساكا وحيدا دون رقابة داخل منطقة الجزاء، ليمرر إليه، فسيطر الدولي الإنجليزي على الكرة وسدد في الزاوية العليا القريبة للمرمى.



وفي الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، أضاف آرسنال الهدف الثاني، عندما تلكأ جايا في التعامل مع الكرة، ليمررها ساكا ناحية مارتينيلي الذي سدد في الشباك بسهولة.



الشوط الثاني

دخل توماس بارتي إلى تشكيلة آرسنال بين الشوطين عوضا عن جورجينيو، وضغط إيفرتون لمحاولة العودة إلى مجريات اللقاء، حيث أطلق موباي تسديدة من خارج منطقة الجزاء ابتعدت عن المرمى في الدقيقة 54.



وكاد آرسنال يضيف الهدف الثالث في الدقيقة 57، عندما وصلت عرضية نحو القائم البعيد إلى تروسارد الذي تابعها بعيدا عن المرمى.



ورفض إيفرتون الاستسلام، فوصلت الكرة إلى ماكنيل الذي وجّه تسديدة قوية، تألق الحارس رامسدايل في إبعادها بالدقيقة 62.



لكن آرسنال قضى على آمال إيفرتون في العودة إلى المجريات، بإحراز الهدف الثالث في الدقيقة 71، عندما تلق تروسارد تمريرة بينية من تشاكا في الناحية اليسرى، فتقدم بالكرة، قبل أن يمرر أمام المرمى ناحية أوديجارد الذي تابعها مباشرة في الشباك.



وأضاف آرسنال الهدف الرابع في الدقيقة 80، عندما مرر زينتشينكو كرة ذكية ناحية نكيتياه في الجهة اليسرى، فهيأ الأخير الكرة أمام المرمى لمارتينيلي الذي تابعها في الشباك من مسافة قريبة.



واقترب آرسنال من إضافة الهدف الخامس في الدقيقة 84، لكن محاولة فييرا ارتدت من المدافع تاركوفسكي.