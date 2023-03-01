صحيفة: ميسي يتلقى عرضا خياليا من فريق سعودي

وكالات / سما /

تلقى النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، عرضا خياليا من نادي اتحاد جدة، في الوقت الذي تحوم الشكوك حول مصيره مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

تحوم الشكوك حول مصير النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، مع فريقه باريس سان جيرمان الفرنسي، سيما وأن عقده ينتهي عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لما جاء في صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن مقربين من ميسي تلقوا اتصالات من نادي اتحاد جدة، من أجل إقناعه بالانتقال إلى صفوف الفريق بالموسم القادم.

وأشارت إلى أن إدارة اتحاد جدة تحاول جلب ميسي براتب سنوي قدره 94 مليون دولار.

ونوهت الصحيفة أن اتحاد جدة يريد إبرام صفقة قوية تعادل انتقال كريستيانو رونالدو إلى النصر السعودي، لتساعده على استعادة لقب الدوري الغائب عن خزائن النادي منذ عام 2009.

وأشارت إلى أن منصور البلوي، الشخصية البارزة في نادي اتحاد جدة، يرغب أيضا في تعويض محاولة فاشلة لإقناع النجم البرازيلي رونالدو، بالانضمام للفريق السعودي بعد رحيله عن ريال مدريد في 2007.