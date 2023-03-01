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5 غيابات من برشلونة وريال مدريد عن الكلاسيكو غداً

الخميس 02 مارس 2023 11:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
5 غيابات من برشلونة وريال مدريد عن الكلاسيكو غداً



وكالات / سما /

كشف ناديا ريال مدريد برشلونة عن قائمتهما المستدعاة لمباراة الكلاسيكو في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم الخميس.

ويغيب عن برشلونة كلاً من روبيرت ليفاندوفسكي، وعثمان ديمبيلي، وبيدري جونزاليس، بينما شهدت قائمة ريال مدريد غياب فيرلاند ميندي، ودافيد ألابا بسبب الإصابة، في حين تواجد رودريجو بالإضافة إلى الشاب ألفارو رودريجيز.

قائمة برشلونة المستدعاة للكلاسكيو أمام ريال مدريد

حراسة المرمى: شتيجن - بينيا - تيناس.

خط الدفاع: أراوخو - كريستنسن - ألونسو - جارسيا - ألبا - بالدي - كوندي.

خط الوسط: بوسكيتس - جافي - توري - دي يونج - روبيرتو - كيسي.

خط الهجوم: توريس - فاتي - إستانيس - ألاركون - رافينيا.

قائمة ريال مدريد المستدعاة للكلاسكيو أمام برشبونة

حراسة المرمى: كورتوا، لونين، لوبيز.

خط الدفاع: كارفخال، ميليتاو، فاييخو، ناتشو، أودريوزولا، فاسكيز، روديجر.

خط الوسط: كروس، مودريتش، كامافينجا، فالفيردي، تشواميني، سيبايوس.

خط الهجوم: هازارد، بنزيما، أسينسيو، فينيسيوس، رودريجو، ماريانو، ألفارو.

#الكلاسيكو #ريال مدريد #برشلونة #كأس ملك إسبانيا

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