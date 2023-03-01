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فيديو.. ليفربول يستعيد اتزانه بفوزٍ صعب على وولفرهامبتون

الخميس 02 مارس 2023 11:16 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيديو.. ليفربول يستعيد اتزانه بفوزٍ صعب على وولفرهامبتون



وكالات / سما /

تمكن فريق ليفربول من استعادة توازنه في الدوري الإنجليزي بفوزٍ صعب على وولفرهامبتون بهدفين دون رد.

وكان التهديف في المُباراة التي استضافها ملعب أنفيلد رود قد بدأ عن طريق لعبة رأسية رائعة من النجم الهولندي فيرجيل فان دايك في الدقيقة 73.

وبدأت اللعبة بكرة رأسية من المُدافع الهولندي تصدى لها حارس الوولفز قبل أن يُعيدها ديوجو جوتا من جديد لزميله فأسكنها الشباك بمهارةٍ كبيرة.

وتمكن النجم المصري محمد صلاح من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 77 من اللقاء بعد ترجمته لكرة ملعوبة من زميله اليوناني كوستاس تسيميكاس بعد انطلاقةٍ رائعة.

وألغى الحكم هدفاً لداروين نونيز في مُنتصف الشوط الثاني بعد أن أظهرت تقنية الفيديو “الفار” وجود خطأ على جوتا في لعبة الهدف.

ورفع ليفربول رصيده من النقاط بعد الفوز في مُباراة اليوم للنقطة رقم 39 يحتل بهم الفريق المركز السادس، واقترب كثيراً من المربع الذهبي حيث يفصله عن توتنهام صاحب المركز الرابع 6 نقاط مع لعب السبيرز مُباراةً أكثر.

ويحتل وولفرهامبتون المركز الخامس عشر برصيد 24 نقطة.

وسيلعب ليفربول المُباراة المُقبلة له في الدوري الإنجليزي ضد مانشستر يونايتد على أرض أنفيلد رود يوم الأحد المُقبل، فيما سيلعب وولفرهامبتون على أرضه مع توتنهام يوم السبت المُقبل.

#ليفربول #وولفرهامبتون #الدوري الإنجليزي

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