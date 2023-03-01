رام الله / سما /

فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الخميس.

* "يديعوت أحرونوت":

- مواجهات عنيفة مع الشرطة في تل أبيب خلال الاحتجاج على إضعاف الجهاز القضائي

- الشرطة استعملت قنابل الصوت ورشت المتظاهرين بالمياه العادمة

- حصار سارة نتنياهو في صالون للتجميل بتل أبيب من متظاهرين لمدة 3 ساعات

- خطاب شائن لنتنياهو قارن فيه بين مظاهرة تل أبيب وحرق حوارة

- الولايات المتحدة ضد سموتريتش الذي دعا إلى محو حوارة عن طريق الحكومة وليس المستوطنين

- الخارجية الأميركية: أقوال سموتريتش مثيرة للقرف وجارحة

- ضباط كبار في وحدات النخبة: لن نخدم الديكتاتورية

- عاصفة في هولندا: كنيسة البروتستانت تصف تعامل إسرائيل تجاه الفلسطينيين بـ"النازي"

* "معاريف":

- تشويشات وإغلاق شوارع رئيسة خلال الاحتجاجات على إضعاف الجهاز القضائي

- مواجهات مع الشرطة واعتقال عشرات المتظاهرين بينهم طيار

- نقل عشرات المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج

- وسائل الإعلام العالمية: ضعف نتنياهو يفقده السيطرة والعنف ضد المتظاهرين غير مسبوق

- إقرار قانون يمنع إخراج نتنياهو من رئاسة الحكومة إلا في حالة مرض أو اضطرابات نفسية

* "هآرتس":

- الشرطة استخدمت القنابل الصوتية لقمع 50 متظاهرا

- يسي فرتر: بنظر نتنياهو فإن المتظاهرين من أجل الديمقراطية يتساوَون مع من أحرقوا حوارة

- سموتريتش: يجب محو حوارة من قبل الجيش

- الولايات المتحدة تطالب نتنياهو بالتنديد بتصريح سموتريتش إلا أنه يلتزم الصمت

- رئيس أركان الجيش هرتسي عليفي: كان علينا منع ما حدث في حوارة

- المستشارة القانونية للحكومة ستقدم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست عوفر كسيف بتهمة الاعتداء على شرطي

- افتتاحية الصحيفة: شرطة بن غبير

- حنين مجادلة تكتب: دون الجهاز الأمني ما تم حرق حوارة