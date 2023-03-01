فيما يلي أبرز عناوين الصحف الإسرائيلية (يدعوت أحرنوت، وهآرتس، ومعاريف)، الصادرة اليوم الخميس.
* "يديعوت أحرونوت":
- مواجهات عنيفة مع الشرطة في تل أبيب خلال الاحتجاج على إضعاف الجهاز القضائي
- الشرطة استعملت قنابل الصوت ورشت المتظاهرين بالمياه العادمة
- حصار سارة نتنياهو في صالون للتجميل بتل أبيب من متظاهرين لمدة 3 ساعات
- خطاب شائن لنتنياهو قارن فيه بين مظاهرة تل أبيب وحرق حوارة
- الولايات المتحدة ضد سموتريتش الذي دعا إلى محو حوارة عن طريق الحكومة وليس المستوطنين
- الخارجية الأميركية: أقوال سموتريتش مثيرة للقرف وجارحة
- ضباط كبار في وحدات النخبة: لن نخدم الديكتاتورية
- عاصفة في هولندا: كنيسة البروتستانت تصف تعامل إسرائيل تجاه الفلسطينيين بـ"النازي"
* "معاريف":
- تشويشات وإغلاق شوارع رئيسة خلال الاحتجاجات على إضعاف الجهاز القضائي
- مواجهات مع الشرطة واعتقال عشرات المتظاهرين بينهم طيار
- نقل عشرات المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج
- وسائل الإعلام العالمية: ضعف نتنياهو يفقده السيطرة والعنف ضد المتظاهرين غير مسبوق
- إقرار قانون يمنع إخراج نتنياهو من رئاسة الحكومة إلا في حالة مرض أو اضطرابات نفسية
* "هآرتس":
- الشرطة استخدمت القنابل الصوتية لقمع 50 متظاهرا
- يسي فرتر: بنظر نتنياهو فإن المتظاهرين من أجل الديمقراطية يتساوَون مع من أحرقوا حوارة
- سموتريتش: يجب محو حوارة من قبل الجيش
- الولايات المتحدة تطالب نتنياهو بالتنديد بتصريح سموتريتش إلا أنه يلتزم الصمت
- رئيس أركان الجيش هرتسي عليفي: كان علينا منع ما حدث في حوارة
- المستشارة القانونية للحكومة ستقدم لائحة اتهام ضد عضو الكنيست عوفر كسيف بتهمة الاعتداء على شرطي
- افتتاحية الصحيفة: شرطة بن غبير
- حنين مجادلة تكتب: دون الجهاز الأمني ما تم حرق حوارة