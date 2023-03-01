تصدر استشهاد الشاب محمود حمدان من مخيم عقبة جبر، واعتقال 5 مواطنين، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.
كما ركزت الصحف الثلاث على "شرعنة" الكنيست بالقراءة التمهيدية قانون إعدام أسرى.
وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:
* "القدس":
- شهيد في مخيم عقبة جبر
- اشتية: اعتداءات المستوطنين امتداد للإجرام الإسرائيلي ولجان الحماية هي الرد
- المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم ويقيمون بؤرة جديدة في منطقة الأغوار
- اليونان: مقتل العشرات باصطدام قطارين
- ديسكن: قد نصل لحرب أهلية بسبب هذه الحكومة البائسة
- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى
- وحدات القمع تقتحم "النقب" وتقطع الكهرباء
- مظاهرات في إسرائيل ضد إضعاف القضاء ومواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات
* "الحياة الجديدة":
- جنون الفاشية.. الكنيست "يشرعن" بالقراءة التمهيدية قانون إعدام أسرى وسموتريتش يدعو "لمحو حوارة من الوجود"
- شهيد وجريحان و5 معتقلين في عدوان احتلالي على مخيم عقبة جبر
- فتح: إقرار فرض عقوبة الإعدام بحق أسرانا "شرعنة للقتل"
- الرئيس يمنح السفير الكويتي نجمة القدس ويتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين
- اشتية: تصريحات سموتريتش إرهابية وتحمل نذر تصعيد خطير
- واشنطن: تصريحات سموتريتش "مقززة وتدعو للعنف"
- اشتية من حوارة: سنلبي احتياجات المواطنين ونعزز صمودهم في مواجهة المستوطنين
- الشرطة تشتبك مع متظاهرين ضد إضعاف القضاء
* "الأيام":
- شهيد ومصابان وخمسة معتقلين خلال اقتحام واسع لمخيم عقبة جبر
- سموتريتش: يجب محو حوارة من الوجود أعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك
- واشنطن: تصريحات سموتريتش "مقززة وتدعو للعنف"
- اشتية: تصريحات سموتريتش إرهابية وتحمل نذر تصعيد خطير
- قناة عبرية: الجيش يدفع بكتيبتين من لواء المظليين إلى حوارة
- ديسكن: نحن على مسافة أسابيع قليلة من حرب أهلية
- القدس: الاحتلال يستولي على حسابات بنكية وسيارات
- اعتداء على الأسرى في سجن "النقب" والعصيان يتواصل في مختلف السجون
- الكنيست يصادق بصورة أولية على مشروع قانون إعدام أسرى
- اشتية يتفقد حوارة: سنعمل على تلبية احتياجات المواطنين
- تل أبيب: الشرطة تقمع بقنابل الصوت والخيالة متظاهرين ضد قانون القضاء