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أبرز عناوين الصحف الفلسطينية

الخميس 02 مارس 2023 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
أبرز عناوين الصحف الفلسطينية



رام الله / سما /

تصدر استشهاد الشاب محمود حمدان من مخيم عقبة جبر، واعتقال 5 مواطنين، عناوين الصحف المحلية (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم الخميس.

كما ركزت الصحف الثلاث على "شرعنة" الكنيست بالقراءة التمهيدية قانون إعدام أسرى.

وفيما يلي أبرز عناوين هذه الصحف:

* "القدس":

- شهيد في مخيم عقبة جبر

- اشتية: اعتداءات المستوطنين امتداد للإجرام الإسرائيلي ولجان الحماية هي الرد

- المستوطنون يواصلون اعتداءاتهم ويقيمون بؤرة جديدة في منطقة الأغوار

- اليونان: مقتل العشرات باصطدام قطارين

- ديسكن: قد نصل لحرب أهلية بسبب هذه الحكومة البائسة

- الكنيست يصادق بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام أسرى

- وحدات القمع تقتحم "النقب" وتقطع الكهرباء

- مظاهرات في إسرائيل ضد إضعاف القضاء ومواجهات مع الشرطة واعتقال العشرات

* "الحياة الجديدة":

- جنون الفاشية.. الكنيست "يشرعن" بالقراءة التمهيدية قانون إعدام أسرى وسموتريتش يدعو "لمحو حوارة من الوجود"

- شهيد وجريحان و5 معتقلين في عدوان احتلالي على مخيم عقبة جبر

- فتح: إقرار فرض عقوبة الإعدام بحق أسرانا "شرعنة للقتل"

- الرئيس يمنح السفير الكويتي نجمة القدس ويتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين

- اشتية: تصريحات سموتريتش إرهابية وتحمل نذر تصعيد خطير

- واشنطن: تصريحات سموتريتش "مقززة وتدعو للعنف"

- اشتية من حوارة: سنلبي احتياجات المواطنين ونعزز صمودهم في مواجهة المستوطنين

- الشرطة تشتبك مع متظاهرين ضد إضعاف القضاء

* "الأيام":

- شهيد ومصابان وخمسة معتقلين خلال اقتحام واسع لمخيم عقبة جبر

- سموتريتش: يجب محو حوارة من الوجود أعتقد أن على دولة إسرائيل القيام بذلك

- واشنطن: تصريحات سموتريتش "مقززة وتدعو للعنف"

- اشتية: تصريحات سموتريتش إرهابية وتحمل نذر تصعيد خطير

- قناة عبرية: الجيش يدفع بكتيبتين من لواء المظليين إلى حوارة

- ديسكن: نحن على مسافة أسابيع قليلة من حرب أهلية

- القدس: الاحتلال يستولي على حسابات بنكية وسيارات

- اعتداء على الأسرى في سجن "النقب" والعصيان يتواصل في مختلف السجون

- الكنيست يصادق بصورة أولية على مشروع قانون إعدام أسرى

- اشتية يتفقد حوارة: سنعمل على تلبية احتياجات المواطنين

- تل أبيب: الشرطة تقمع بقنابل الصوت والخيالة متظاهرين ضد قانون القضاء

#الصحف الفلسطينية

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