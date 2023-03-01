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الاحتلال يعتقل أربعة مواطنين من جنين

الخميس 02 مارس 2023 09:27 ص / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أربعة مواطنين، من محافظة جنين.

وذكرت مصادر أمنية ومحلية ، أن قوات الاحتلال  اعتقلت الشقيقين أنس وسيف تركمان بعد اقتحام مدينة جنين ومداهمة منزل ذويهما في حي السويطات.

وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابين محسن محمود حمامرة، وعبد الرحيم أحمد شقيقات من بلدة جبع، بعد أن داهمت منزلي ذويهما.

وأشارت إلى أن مواجهات اندلعت في بلدة جبع، أطلق جنود الاحتلال خلالها الأعيرة النارية وقنابل الصوت والغاز باتجاه الشبان، دون أن يبلغ عن إصابات.

وفي السياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال قرية رمانة وداهمت منزل المواطن كامل محمود أبو بكر.

#جنين #الاحتلال

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