التعليم : لا جديد بخصوص تأجيل امتحانات "التوجيهي"

رام الله / سما /

قال الناطق باسم وزارة التربية والتعليم صادق الخضور، صباح الخميس، إنه لم يصدر أي قرار جديد بخصوص تأجيل موعد امتحانات الثانوية العامة "التوجيهي" المقررة في 7/6/2023.

وأوضح الخضور في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية، أنه لا تعديل على أجندة العام الدراسي حتى الآن.

وبين الخضور أن الوزارة تعول على تحييد الطلبة عن الأزمة القائمة، مشيرًا إلى أن هناك مبادرات لحلها والأمل الأكبر هو أن يسير العام الدراسي كما هو مخطط له بانتظام دوام الطلبة بشكل اعتيادي.

ودعا الطلبة إلى عدم التعامل مع ما ينشر في شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرًا إلى أن الوزارة تعديل على أجندة الموسم الدراسي سينشر في حينه.