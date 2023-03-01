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مقتل أحد عناصر "فتح" في اشتباكات مخيم عين الحلوة

الخميس 02 مارس 2023 08:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مقتل أحد عناصر "فتح" في اشتباكات مخيم عين الحلوة



رام الله / سما /

 أفادت قناة الميادين، مساء الأربعاء، بتجدد الاشتباكات في مخيم عين الحلوة في صيدا جنوب لبنان، بعد مقتل أحد عناصر حركة فتح داخل المخيم. وفي التفاصيل،

وأفاد مراسل القناة بتدهور الوضع الأمني في مخيم عين الحلوة في إثر تطور إشكال إلى اشتباك عنيف بين عناصر ينتمون إلى حركة فتح وعناصر دينية متطرفة، في تطور أمني لافت وبعد فترة هدوء أمني طويلة نسبياً.

وتوتر الوضع في مخيم عين الحلوة، مساء الاربعاء ، وانتشرت مشاهد تظهر تطور الإشكال الذي حصل إلى تبادل لإطلاق النار بين منطقتي البركسات وحي الصفصاف. وما لبث أن اتخذ شكل اشتباكات عنيفة بين الطرفين استخدمت فيها أسلحة رشاشة وقذائف صاروخية سمعت أصداؤها في مدينة صيدا جنوب لبنان.

ولفت المراسل إلى أن الاشتباكات التي حصلت، استخدمت فيها الأسلحة الصاروخية، والتي أدت إلى مقتل أحد عناصر حركة فتح.

وتجري اتصالات بين القيادات الفلسطينية لتهدئة الأمور ووقف إطلاق النار.

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