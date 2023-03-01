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قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس

الخميس 02 مارس 2023 08:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات ومداهمات في الضفة والقدس



رام الله / سما /

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وبحسب مصادر محلية، فإن تلك القوات اقتحمت بلدة جبع جنوب جنين، وداهمت العديد من المنازل، واعتقلت الشبان محسن حمامرة، ومحسن أبو مسلم، وعبدالرحيم اشتيوي.

كما اعتقل أنس تركمان، وسيف تركمان، من حي السويطات في جنين.

واعتقل الشاب حمدالله صبيح من بلدة الخضر جنوب بيت لحم.

واعتقل من القدس المحتلة، أحمد الطويل، ومصعب زاهدة، وكلاهما من سلوان، وأويس العوري من كفر عقب، وسامي أبو غالية، وحسام فرعون من العيزرية.

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