حمد بن جاسم يتحدث عن "اتفاقيات إبراهام" والعلاقات مع "إسرائيل"

الدوحة/سما/

أكد رئيس وزراء قطر الأسبق الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، أنه يتابع بشكل خاص القضية الفلسطينية، مشيرا إلى أنه قريب جدا من هذه المسألة.

وأضاف حمد: "حلمي هو أن أرى هذا وقد تم حله.. وأن أرى أننا نعيش مع الإسرائيليين، وأن يعيش الفلسطينيون مع الإسرائيليين في دولة مسالمة".

وصرح "أخبرتهم ذات يوم على سبيل المزاح، إذا اتحدوا أو عملوا معا، يجب أن نخاف منهم".

وتابع قائلا: "لكن هذا يحتاج إلى قادة من الجانبين.. نحن بحاجة إلى رابين آخر.. ونحن بحاجة لرؤية قيادة جديدة لديها التزام من الجانب الفلسطيني".

وصرح بأنه لا يعتقد أن اتفاقيات إبراهام سوف تحل المشكلة.. يؤسفني أن أقول هذه الكلمات... لأننا نتحدث عن التطبيع".

وتابع قائلا: "تحدثنا مع الإسرائيليين يوميا عندما كنت في المنصب.. ولكن لبناء فكرة جديدة بدون رؤية أو هدف سلام، من السابق لأوانه القيام بكل هذا ما لم يكن لديك خطة لما يجب القيام به.. لذلك لم توقع قطر على اتفاقيات إبراهيم بعد، وربما لن يتم توقيعها".

وأردف بالقول: "ماذا سنجني من هذا؟ علاقة؟ لدينا علاقة.. كل شخص لديه علاقة مع الإسرائيليين.. نحتاج جميعا أن نتحدث مع الإسرائيليين ونقول لهم، انظروا، نحن نقوم بعمل طبيعي.. سنفعّل السفارات.. لكن دعونا نجلس ونحاول إيجاد الحل على أرض الواقع".

المصدر: "بلومبيرغ"