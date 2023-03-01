  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نفذها فلسطيني.. جلسة استماع جديدة لمنفذ عملية اغتيال"غيرت مجرى التاريخ الأمريكي"

الأربعاء 01 مارس 2023 09:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
نفذها فلسطيني.. جلسة استماع جديدة لمنفذ عملية اغتيال"غيرت مجرى التاريخ الأمريكي"



أ ب/سما/

قبل ما يقرب من عامين، قررت لجنة الإفراج المشروط في كاليفورنيا إطلاق سراح قاتل عضو مجلس الشيوخ السابق روبرت كينيدي، شقيق الرئيس الأسبق جون كينيدي، لكن حاكم الولاية ألغى القرار.

وسيمثل الفلسطيني سرحان سرحان مجددا أمام اللجنة، يوم الأربعاء، في جلسة استماع في سجن فيدرالي بسان دييغو ليطلب السماح له بالخروج.


وقالت محاميته، أنجيلا بيري، إنها لا تتوقع أن يتراجع حاكم الولاية، غافن نيوسوم، عن قراره السابق حتى وإن قررت اللجنة الإفراج عن سرحان للمرة الثانية، بسبب قرب نيوسوم من عائلة روبرت كينيدي، الذي وصفه نيوسوم بالبطل السياسي، لهذا قالت بيري إنها قد تلجأ أيضا إلى المحاكم.

وتأتي جلسة لجنة الإفراج المشروط بعد ستة أشهر تقريبا من مطالبة بيري قاض في لوس أنجلوس برفض قرار نيوسوم، ولا تزال الدعوى القضائية قائمة.

ورفض نيوسوم إطلاق سراح سرحان عام 2022، قائلا إنه لا يزال يمثل تهديدا للجمهور، وإنه مرتكب جريمة "غيرت مجرى التاريخ الأمريكي".

لكن بيري أكدت أن الرجل البالغ من العمر 78 عاما، الذي قضى أكثر من 54 عاما في السجن، لم يعد يمثل خطرا على المجتمع ويجب إطلاق سراحه، مشيرة إلى أن هذه ستكون النقطة الرئيسية التي ستوضحها هي وسرحان مجددا.

وأضافت "تأكدوا من أهليته للإفراج في المرة الماضية ولم يتغير شيء.. هو مستمر في إظهار سلوك رائع".

وفي رسالة مدتها ثلاث دقائق ونصف بثت خلال مؤتمر صحفي عقدته بيري في سبتمبر، قال سرحان إنه يشعر بالندم كل يوم على ما قام به.

وكانت هذه هي المرة الأولى التي يسمع فيها صوت سرحان منذ جلسة الاستماع المتلفزة للإفراج المشروط عام 2011، قبل أن تحظر كاليفورنيا التسجيلات الصوتية أو المرئية لمثل هذه الإجراءات.

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"كتيبة طولكرم" تُفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال وتحقق إصابات مؤكدة

الأحمد: الرئيس عباس أعطى تعليماته للأجهزة الأمنية بالتصدي للاحتلال ومستوطنيه (فيديو)

أين فصائل غزّة ممّا يحدث في الضفّة؟ عبد الباري عطوان

مسؤول أميركي كبير يحذر: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية "في غضون 12 يوما"

طالع.. المالية بغزة تنشر قائمة أسعار المحروقات والغاز لشهر ديسمبر مارس

السفير الأميركي لدى إسرائيل يرد على تصريحات وزراء إسرائيليين ..

الأخبار الرئيسية

photo_2023-03-01_18-46-54

استشهاد شاب متأثرا بإصابته خلال اقتحام الاحتلال مخيم عقبة جبر في أريحا

BfPyp

دحلان: حل الدولتين "لم يعد قابلا للتنفيذ".. هذا هو الحل الوحيد للسلطة الفلسطينية (فيديو)

nab1-730x438 (1)

فيديو: تحقيق مصور لنيويورك تايمز يظهر كيف تحولت عملية اعتقال في نابلس إلى مجزرة

متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

489498ce662afe9a97ee7a3c28ba8662

محللون إسرائيليون: نسير نحو الاصطدام بحائط مصدره الحماقة.. قطار التصعيد الأمني خرج عن السيطرة

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية