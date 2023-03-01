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القبض على متهم بالقتل ارتكب جريمته قبل عام في جنين

الأربعاء 01 مارس 2023 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
القبض على متهم بالقتل ارتكب جريمته قبل عام في جنين



جنين/سما/

قبضت الشرطة، مساء اليوم الأربعاء، على متهم بارتكاب جريمة (القتل العمد ) وقعت في إحدى قرى غرب مدينة جنين قبل أكثر من عام. 

وذكر العقيد لؤي ارزيقات الناطق الإعلامي باسم الشرطة، أنه وبناءً على معلومات توافرت لشرطة المحافظة حول تواجد متهم بارتكاب جريمة قتل وقعت قبل أكثر من عام في إحدى قرى المحافظة في أحد أحياء مدينة جنين تحركت قوة من فرع المباحث العامة والشرطة الخاصة في شرطة المحافظة وبإسناد من الأمن الوطني لمكان تواجده وقبضت عليه بالرغم من محاولته الفرار من المكان. 

وأكد ارزيقات، التحفظ على المقبوض عليه لحين إحالته لجهة الإختصاص لمتابعة المقتضى القانوني بحقه أصولاً.

#جنين

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