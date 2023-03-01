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الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين

الأربعاء 01 مارس 2023 08:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
الرئيس عباس يتقبل أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى فلسطين



عمان/سما/

تقبل الرئيس محمود عباس، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد عدد من السفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين، وذلك في مقر سفارة دولة فلسطين في المملكة الأردنية الهاشمية.

والسفراء هم: سفير جزر المالديف محمد خليل، سفير جمهورية باكستان الإسلامية سجاد علي خان، وسفير جمهورية اندونيسيا ادي بادمو سارونو، وسفير جمهورية السودان حسن صالح حسن سوار الذهب.

وحضر مراسم تقبل أوراق الاعتماد، مستشار الرئيس الدبلوماسي مجدي الخالدي، وسفير دولة فلسطين لدى الأردن عطا الله خيري.

ونقل السفراء خلال مراسم تقديم أوراق اعتمادهم للسيد الرئيس تحيات رؤساء دولهم، ورغبة قادتهم في تعزيز أواصر الصداقة والأخوة والتعاون المشتركة بين الشعبين والبلدين.

بدوره، أعرب سيادته عن تمنياته للسفراء بالنجاح في مهامهم الجديدة، حيث أرسل تحياته لقادتهم وشعوبهم.

#الرئيس عباس

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