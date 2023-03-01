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اشتية يدعو ليتوانيا للاعتراف بدولة فلسطين

الأربعاء 01 مارس 2023 08:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
اشتية يدعو ليتوانيا للاعتراف بدولة فلسطين



رام الله/سما/

 بحث رئيس الوزراء محمد اشتية، اليوم الأربعاء في مكتبه برام الله، مع وزير خارجية جمهورية ليتوانيا غابريليوس لاندسبيرجيس، تعزيز التعاون ما بين البلدين، بحضور ممثل ليتوانيا لدى دولة فلسطين بيرتاس فينيسكايتيس.

وشدد رئيس الوزراء على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة ما بين البلدين خاصة التبادل التجاري والأكاديمي، وعلى المستويين الرسمي والشعبي، مطالبا في هذا السياق ليتوانيا الاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس.

وقال اشتية: "الاعتراف بدولة فلسطين في هذا الوقت مهم جدا، لأن حل الدولتين يتلاشى بشكل يومي بفعل الإجراءات الأحادية الإسرائيلية المدمرة، والفراغ السياسي والوقائع المتدهورة على الأرض".

وأضاف رئيس الوزراء: "الشعب الفلسطيني يدفع ثمن الفوضى في إسرائيل الاستعمارية، والحكومة الإسرائيلية تصدّر أزماتها تجاهنا، ونرى اليوم هناك تغيير في قواعد إطلاق النار تجاه أبناء شعبنا، وتشجيع المستوطنين الذين أصبحوا أدوات للحكومة المتطرفة على حمل السلاح والتي تشكل دعوات صريحة للقتل".

كما طالب اشتية بالضغط على إسرائيل للإفراج عن جثامين الشهداء المحتجزة وشهداء مقابر الأرقام، بالإضافة الى الافراج العاجل عن الأسرى المرضى والنساء والأطفال.

#اشتية #ليتوانيا

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