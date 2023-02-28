الزراعة بغزة: توفر كميات كافية من البيض المخصب لشهر رمضان

غزة/سما/

كشفت وزارة الزراعة الفلسطينية عن توفر كميات كافية من البيض المخصب الوارد الى قطاع غزة،وذلك في سياق الاستعداد لشهر رمضان المبارك.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة،م. أدهم البسيوني، أن هناك خطة تم وضعها مسبقاً، للتعامل مع الزيادة المتوقعة على استهلاك الدجاج اللاحم خلال الشهر المبارك، من قبل المواطنين والمؤسسات والجمعيات الخيرية.

وأكد البسيوني أن الخطة تتمثل بزيادة توريد البيض المخصب الى مزارع القطاع،لتغطية حاجة السوق من الدجاج اللاحم، وعدم حدوث نقص في هذا المنتج.

في غضون ذلك أشار البسيوني الى أن القطاع يحتاج الى 5 ملايين دجاجه خلال موسم رمضان، مشدداً على ضرورة تحقيق التوازن والمصلحة المشتركة بين تحقيق الربح المعقول للمزارع، ومراعاة ظروف المواطنين في الوقت ذاته.

ومن جهة أخرى، طمأن المتحدث باسم الوزارة المواطنين بتوفر كافة أنواع الخضار، وبأسعار جيدة، مبيناً أن هناك اكتفاءً ذاتياً كاملاً في كثير من هذه المنتجات، موضحاً أن المناخ والمنخفضات الجوية لها تأثير مباشر على جودة المنتج والكميات وأسعارها في السوق المحلي.