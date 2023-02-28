  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

المالكي يبحث مع وزير العدل المغربي العلاقات الثنائية بين البلدين

الأربعاء 01 مارس 2023 07:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
المالكي يبحث مع وزير العدل المغربي العلاقات الثنائية بين البلدين



جنيف/سما/

 بحث وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، مع وزير العدل المغربي، زعيم حزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي، العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين.

ودعا المالكي، خلال لقائه الوزير المغربي، على هامش أعمال "الشق رفيع المستوى" لمجلس حقوق الإنسان في دورته الـ52، إلى زيارة فلسطين، وتوقيع اتفاقات ثنائية في كافة المجالات والتواصل الدائم وتتبادل الخبرات بما يعكس عمق العلاقات الأخوية وتطوير العلاقات مع الأحزاب الفلسطينية.

وطلب أن تكون المغرب جزءا من اللجنة القانونية المنبثقة عن القمة العربية لدعم الحراك القانوني الفلسطيني في مواجهة الجرائم الإسرائيلية.

وأطلع المالكي الوزير المغربي، على تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، خاصة في ظل حكومة المستوطنين، وارهابهم وجرائمهم، والأحداث الأخيرة في حوارة كشاهد على طبيعة هذه الحكومة وسياساتها واجراءاتها، إضافة إلى ما يعانيه الأسرى في سجون الاحتلال، والقوانين العنصرية بما فيها قانون إعدام الأسرى، وهو ما يؤكد ضرورة وقف الحصانة الممنوحة لإسرائيل والافلات من العقاب، واهمية الحماية العاجلة للشعب الفلسطيني.

بدوره، عبر وزير العدل المغربي عن موقف بلاده الواضح في دعم حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، وتطلعه لزيارة فلسطين، ووجه الدعوة للمشاركة في المؤتمرات المزمع عقدها في المغرب من وزارة العدل، بصفته رئيس مجلس وزراء العدل العرب في مجالات مختلفة لوزارة العدل.

#رياض المالكي

الأكثر قراءة اليوم

اسعار العملات في فلسطين مقابل الشيكل الاسرائيلي

"كتيبة طولكرم" تُفجر عبوة ناسفة في جيب عسكري للاحتلال وتحقق إصابات مؤكدة

الأحمد: الرئيس عباس أعطى تعليماته للأجهزة الأمنية بالتصدي للاحتلال ومستوطنيه (فيديو)

أسعار الغاز والمحروقات لشهر مارس 20233

أين فصائل غزّة ممّا يحدث في الضفّة؟ عبد الباري عطوان

إعلام إسرائيلي: تقدم في التحقيقات بعمليتي حوارة وأريحا

مسؤول أميركي كبير يحذر: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية "في غضون 12 يوما"

الأخبار الرئيسية

nab1-730x438 (1)

فيديو: تحقيق مصور لنيويورك تايمز يظهر كيف تحولت عملية اعتقال في نابلس إلى مجزرة

متابعة العمل الحكومي بغزة تتخذ عدة قرارات مهمة خلال جلستها الأسبوعية

489498ce662afe9a97ee7a3c28ba8662

محللون إسرائيليون: نسير نحو الاصطدام بحائط مصدره الحماقة.. قطار التصعيد الأمني خرج عن السيطرة

الخارجية: إنقاذ 4 فلسطينيين وانتشال جثتين قبالة السواحل اليونانية

20230228124521reup-2023-02-28t124318z_1819850409_rc2ckz9wryqu_rtrmadp_3_germany-israel.h-1-730x438

الخلافات تتفاقم بين برلين وتل أبيب.. مجلة ألمانية: زيارة كوهين كشفت عمق الخلاف القائم

اعلان سما رسائل
الاتصالات الفلسطينية