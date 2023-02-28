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الاحتلال يستولي على حسابات بنكية وسيارات أسرى مقدسيين وذويهم

الأربعاء 01 مارس 2023 07:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يستولي على حسابات بنكية وسيارات أسرى مقدسيين وذويهم



القدس المحتلة/سما/

استولت سلطات الاحتلال الإسرائيلي في القدس، على الحسابات البنكية لأسيرين محررين من القدس ومركبتيهما، وكذلك حساب ومركبة والد أسير آخر.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال استولت على مركبة الأسير المقدسي المحرر محمد درباس من القدس وحجزت على أمواله البنكية.

كما احتجزت قوات الاحتلال مركبة الأسير المحرر أيوب نعمان عفانة على حاجز مزموريا بالقدس المحتلة، كما قامت بالحجز على حسابه البنكي.

وأضافت أن قوات الاحتلال استولت على مركبة والد الأسير المقدسي بشار العبيدي، وأوقفت والدته وحققت معها ميدانيا عند حاجز قلنديا العسكري، وأغلقت الحساب البنكي الخاص بهم واستولت على الأموال الموجودة فيه قبل نحو أسبوع.

وتأتي هذه الهجمة على الأسرى وذويهم بعد قرار وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي المتطرف ايتمار بن غفير، ووزير المالية في حكومة الاحتلال المتطرف بتسلئيل سموتريتش، بالاستيلاء على أموال 87 أسيرا وأسيرا محررا من القدس المحتلة.

يُشار إلى أنّ سياسة حجز أموال الأسرى المقدسيين والمحررين، ابتدعها الاحتلال منذ عدة سنوات، وطالت المئات من الأسرى، وعائلاتهم، ومحررين وعائلاتهم، عدا عن الاستيلاء على ممتلكات ومبالغ مالية، ومصاغ ذهبي من منازلهم.

#الاحتلال #مقدسيين

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