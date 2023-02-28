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‏فتوح يدين مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون إعدام أسرى

الأربعاء 01 مارس 2023 07:01 م / بتوقيت القدس +2GMT
‏فتوح يدين مصادقة "الكنيست" على مشروع قانون إعدام أسرى



رام الله/سما/

أدان رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، مصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون لفرض عقوبة الإعدام على أسرى فلسطينيين.

وقال فتوح إن "إسرائيل لا تحتاج لقوانين كي تمارس القتل والإعدامات الميدانية بحق شعبنا فهي تمارسه يوميا وبحجج وذرائع كاذبة تعبر عن مدى الحقد والفاشية لهذه الحكومة المتطرفة".

وأضاف أن "أسرانا الأبطال مناضلون من أجل الحرية والاستقلال، وكافة نضالاتهم مكفولة وفق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، مؤكدا أن إسرائيل بهذه القوانين العنصرية الفاشية تطبق نظام الأبرتهايد، وتتحول إلى دولة عنصرية خارجة عن القانون، ومنتهكة جميع القوانين والمواثيق الدولية، لم يسبق لها مثيل في التاريخ، فهي تشرّع قوانين مخصصة لشعبنا الواقع تحت الاحتلال دون غيرهم لتؤكد عجز المجتمع الدولي وصمته وزيف شعاراته وخلل ميزان عدالته"

#روحي فتوح

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